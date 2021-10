Viktoriáni vstoupili do zápasu se třetím týmem tabulky na výbornou. V osmé minutě vysunul slovenský záložník Káčer mladíka Jedličku, který prostřelil gólmana Satrapu.

Těsný náskok držel domácí tým do 58. minuty, kdy si písecký Pineau našel odražený balon a uklidil ho za záda brankáře Tvrdoně. Následně si vzal zbytek zápasu pod taktovku Miroslav Káčer. Nejprve v 61. minutě slovenský legionář využil pěkný centr Šimona Falty a napálil balon nekompromisně do sítě.

Před koncem střední záložník vystřelil ze standardní situace tak šikovně, že jeho pokus zaskočil gólmana Satrapu, který si sice na balon sáhl, ale nedokázal zastavit jeho cestu do sítě.Plzeňská Viktoria se tak skoro po měsíci mohla radovat z vítězství.

Úleva po zisku tří bodů byla znát i ve slovech domácího lodivoda.

„Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Vstřelili jsme tři góly na domácím hřišti, což nás hodně potěšilo. Myslím si, že k vidění byl zajímavý fotbal, velmi dobré výkony na obou stranách. Tak by to mělo být. Pro nás jde o cenné vítězství,“ mohl být spokojený trenér rezervy Viktorie Josef Parlásek. Další zápas čeká B-tým plzeňské Viktorie v sobotu, kdy se představí od 10.15 na půdě Sokolova. Baníku se teď nedařilo, z Benešova si odvezl porážku 0:3.

Viktoria B - Písek 3:1

Poločas: 1:0. Branky: 8. Jedlička, 61. Káčer, 80. Káčer – 58. Pineau. ŽK: Šimek – Voráček, Kalousek, Sajtl. Rozhodčí: Lerch – Opočenský, Trska.

Sestava Plzně: Tvrdoň – Vach, Čihák (68. Kodýdek), Fišer, Šimek – Gaszczyk, Káčer, Pešek (77. Kolerus) – Kayamba (77. Prokop), Jedlička (85. Krátký), Falta. Trenér: Josef Parlásek.

Zdroj: tvcom.cz