„Jsem zděšený,“ překvapil v telefonickém rozhovoru petřínský trenér Radek Vodrážka, když měl vyjádřit svoje pocity po vítězné premiéře. „Proč zděšený? Z toho, že jsem vyhráli a zaslouženě. Navíc se soupeřem, který má svoji kvalitu. V minulé sezoně byl třetí a spíš ještě posílil,“ vysvětloval kouč SK Petřín.

Ale vítězství na hřišti Povltavské FA se nerodilo lehce, plzeňský celek postrádal řadu hráčů (Provod, Bednář, Trojovský, Kohout, Vohrna, v poločase musel střídat Lisý).

Soupeř také dvakrát vedl. Na brankovou dorážku domácího kanonýra Jana Zákostelského ze 22. minuty odpověděl ještě do přestávky Aleše Demeter, jenž se později stal hrdinou zápasu. Šest minut po přestávce našel Budinský centrem z levé strany Martina Nováka, který z první uklidil míč pod břevno – 2:1.

Jenže Petřín ani druhá vedoucí branka nesrazila do kolen, hnali se za vyrovnání a byli bohatě odměněni. Pět minut před koncem doplachtil centr na hlavu Demetera a ten vyrovnal. I bod by hosté z Plzně brali, ale udeřili ještě jednou a byl u toho znovu autor předchozích dvou branek, který zkompletoval hattrick. Opařený favorit už se nezmohl ani na vyrovnání.

„Přijeli jsme bojovat o co nejlepší výsledek a myslím, že jsme byli lepší, hráli jsme dobře. Ten závěr je samozřejmě i o štěstí a to se přiklonilo na naši stranu,“ uznal Radek Vodrážka. „Je to skvělý moment, i bod by byl famózní. Cítili jsme, že i když soupeř vede, strachuje se o vítězství. Nám se povedlo vyrovnat a už to byla obrovská euforie. No a za dvě minuty to tam spadlo znova,“ jako by stále ještě nemohl kouč Petřína uvěřit.

Teď v sobotu se od 10.15 hodin představí jeho tým poprvé doma, kdy do Plzně přijede ambiciózní Chomutov.

Povltavská FA – SK Petřín Plzeň 2:3

Poločas: 1:1.Branky: 22. Zákostelský, 51. M. Novák – 42., 85. a 88. Demeter.Rozhodčí: Toucha. ŽK: L. Novák (Povlt.). Diváků: 160.Povltavská FA: Benada – Vala, Zákostelecký, Pavlíček (72. Šmerda), Šindler (86. Starý), Jakobovský, Mareš, Drobílek, Budínský (61. L. Novák), M. Novák, Bicenc (72. Dvořák).SK Petřín: Suchý – Demeter (90. Kulišan), Zajíček, Frank (59. Šimáně), Treml (80. Tříska), Nový, Klich, Krůta, Vanc (59. Plecitý), Lisý (46. Heller), Maxa.