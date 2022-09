Čistým hattrickem jste otočil zápas. Jaký to byl pocit? Bylo to skvělé. Jsem rád, že jsme to zvládli a zápas se nám podařilo otočit. Celý tým za tím šel a povedlo se.

Vzpomínáte si, kdy jste naposledy vstřelil tři branky v jednom zápase?

Naposledy jsem dal hattrick v soutěžním zápase ještě v dorostu U17. Bylo to proti Bohemce.Penaltu brankář soupeře skoro chytil.

Penaltu brankář Krček skoro chytil. Ulevilo se vám, když nakonec balon propadl do branky?

Hlavně jsem chtěl, aby střela měla razanci. I když brankář stranu vystihl, tak se mi podařilo ho prostřelit. Samozřejmě jsem byl rád že jsem proměnil. Myslím, že i celý tým (smích).

Při třetí brance jste střílel z hodně velkého úhlu, čímž jste i dost překvapil brankáře, který čekal přihrávku. Měl jste to tak v plánu?

Když jsem nabíhal na míč, tak jsem viděl, že gólman jde lehce dopředu. Chtěl jsem ho prostřelit přes přední tyč a hlavně trefit bránu, což se mi povedlo. Spadlo to tam hezky o vzdálenější tyčku.

Kolik vás bude hattrick stát do týmové kasy?

Nějakou sazbu tam samozřejmě máme. Myslím, že to bude kolem 500 Kč, což určitě rád zaplatím.

Jak je pro vás jako pro útočníka důležité, že jste poprvé prosadil v sezoně a hned třikrát?

Jsem rád, že mi to tam po pěti zápasech bez gólu padlo. Pro útočníka je důležité dávat góly. Jeho práce se hodnotí hlavně podle toho. Kluci mi to krásně připravili.

V domácím prostředí se vám daří, i když nehraje vždy na stejném hřišti. Vnímáte mezi tím nějaký rozdíl?

Poprvé v sezóně jsme hráli doma jinde než v Luční ulici, žádný extra rozdíl jsem nevnímal. Naopak do Stodu na fotbal většinou přijde dost fanoušků a podporují nás, za což bych jim chtěl poděkovat. Jinak je tam ideální zázemí.

Na jaře jste působil na hostování v Domažlicích. Co vám ten půl rok v novém klubu dal?

Byla to dobrá zkušenost. Poprvé jsem byl někde pořádně mezi chlapy. Je to tým plný dobrých fotbalistů. Mohl jsem od nich přebírat zkušenosti a vidět fotbal i z jiné perspektivy než z plzeňské Viktorky.

Ve vašich 21 letech je to pro vás už čtvrtá sezona ve třetí lize. Cítíte v mladém kádru, že už patříte k těm zkušenějším?

Určitě vnímám, že patřím ke zkušenějším hráčům v kádru a o to víc se ode mě očekává. V týmu máme skvělou partu a výborné fotbalisty.

Jaké máte fotbalové cíle?

Moje fotbalové cíle jsou ty nejvyšší. Je to dlouhá cesta a momentálně se musím soustředit na to, abych podával dobré výkony za béčko a co nejvíce pomáhal týmu.