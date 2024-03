/FOTOGALERIE/ Minulý týden brali fotbalisté Jiskry Domažlice jen bod za bezbrankovou remízu na hřišti FK Robstav. Tentokrát doma v dalším derby s rezervou Viktorie Plzeň dokonce prohráli 2:3, přestože dvakrát vedli.

Mladí fotbalisté rezervy Viktorie Plzeň se radovali z vítězství 3:2 na hřišti Jiskry Domažlice. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

„Byl to spíš bojovný, než pohledný zápas, ale i takové jsou. Dvakrát jsme vedli, takže porážka bolí. Po vyrovnání jsme se vrhli do útoku, soupeř předvedl pohlednou akci a dal na 2:3,“ posteskl si pro klubový web domažlický trenér Pavel Horváth. „Pro nás se nic nemění, musíme si utkání vyhodnotit a makáme dál,“ doplnil kouč Jiskry.

Béčko plzeňské Viktorie vyhrálo v Domažlicích po pěti letech. „Je to samozřejmě skvělý pocit. Především vzhledem k předchozím zápasům, v nichž jsme nedokázali vyhrát, přestože jsme v nich hráli dobře,“ potěšilo vítězství Josefa Parláska, trenéra rezervy Viktorie Plzeň.

Jeho svěřenci začali na Chodsku aktivně, už ve třetí minutě hasil situaci na brankové čáře ukrajinský bek Fedak. Pak střílel zpoza vápna nigerijský útočník Bello, ale domácí gólman Brych byl na místě. Teprve pak se přihlásila o slovo Jiskra, střelu kapitána Mužíka vytáhl v 10. minutě nad břevno brankář Daněk a Jedlička pak napálil břevno.

V 25. minutě už mladý útočník dostal centr Vaise do sítě a poslal Domažlice do vedení – 1:0. Ale hosté ještě do poločasu srovnali, když střelu Vacka tečoval ve skrumáži před brankou za bezmocného gólmana Fišer – 1:1.

„To byl velmi důležitý moment,“ uznal Parlásek, že vyrovnávací branka těsně před půlí jeho celku pomohla.

FOTO, VIDEO: Sportovec Domažlicka. Setkání Karlů Radů, Limberský točil popelnicí

Ve druhé půli se hrálo ostře, ale dlouho bez vážnějších šancí. Až v 73. minutě nastřelil domácí Vais zpoza vápna břevno. Dvě minuty pak stačil střídajícímu Dvořákovi, aby se položil do centru z levé strany a hlavou znovu poslal Jiskru do vedení – 2:1.

Vítězný obrat pak předvedli mladí viktoriáni v samotném závěru, kdy nejprve pět minut před koncem vyrovnal z penalty po ruce jednoho z domácích obránců plzeňský kapitán Fišer – 2:2. V nastavení si pak naběhl za domažlickou obranu Deml a šikovně píchl míč přes vybíhajícího gólmana Brycha – 2:3. Senzace byla na světě!

Zdroj: Youtube

„Jsem úplně nadšený, jak kluci zabojovali. Celý tým ukázal charakter, a to mě strašně moc těší. Přesně takové vítězství jsme potřebovali,“ prohlásil trenér Parlásek pro web Viktorie Plzeň. Jeho svěřenci si vysloužili volno až do úterý. „Pak makáme dál. Je potřeba pořád na sobě pracovat, krůček po krůčku. Čekají nás další těžké zápasy,“ připomněl kouč plzeňské rezervy, že u mladých hráčů je důležitý především herní posun.

Jiskra Domažlice – Viktoria Plzeň B 2:3

Poločas: 1:1

Branky: 24. Jedlička, 75. Dvořák – 39. a 85. (pen.) Fišer, 90+2. Deml.

Rozhodčí: Šmat. ŽK: Rychnovský, Fedak, Dvořák – Ejedegba, Bello. Diváků: 640.

Jiskra: Brych – Fedak, Teršl, Procházka, Rychnovský – Došlý (87. Secký), Jahn (73. Aubrecht), Mužík, Vais – Zajíček (65. Vávra), Jedlička (73. Dvořák).

Plzeň B: Daněk – Vacek (87. Vach), Fišer, Ejedegba, Doubek – Deml, Krůta (75. Štauber), Novák, Lörincz (75. Alili)– Vrba (75. Planeta), Bello (59. Nováček).