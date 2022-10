V první půli se nejprve Středočeši ujali vedení. Prudký centr z levé strany neudržel domažlický gólman Cherepko ve svých rukavicích, vyrazil ho pouze před sebe, kde číhající Neruda lehce doklepl balon do odkryté sítě.



Odpověď Jiskry přišla ještě v prvním dějství. Po rohovém kopu si vybral slabší chvilku i domácí brankář Tetour. Ten nevyběhl ideálně a pohotový Jan Zajíček zajistil Domažlicím srovnání.

Po změně stran měla o něco aktivnější Jiskra ještě nějaké zajímavé příležitosti, ale ani jednu z nich nedotáhla. Nejblíže měl ke gólu Petr Mužík, jehož střela z vápna prošla těsně vedle tyče. „Byl to kvalitní zápas, domácí makali a bojovali do konce. Remíza je asi zasloužená. U té první branky to mohl brankář udržet, ale prý tam byl i nějaký drobný faul. Po pauze jsme měli víc šancí než soupeř a je škoda, že jsme nějakou neproměnili a nedotáhli se tak na čelo, když Plzeň ztratila,“ zamrzelo trenéra Jiskry Pavla Vaigla.

Hostouň - Domažlice 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 30. Neruda – 45. J. Zajíček. Rozhodčí: Melničuk – Šmat, Peschel. ŽK: 2:1 (17. Kosík, 45. Hucek – 74. Rychnovský). Diváci: 180.

Sestava Jiskry Domažlice: Cherepko – Teršl, Mužík, Aubrecht, Limberský, Kuhajda, J. Zajíček (76. Holík), Rychnovský, Došlý (76. Fedak), Pavlík, Vávra (60. Dvořák). Trenér: Pavel Vaigl.

Zdroj: tvcom.cz

