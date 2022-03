Vstup do zápasu se vydařil lépe fotbalistům Hostouně, kteří využili jako domácí hřiště umělou trávu na pražském Zličíně. Po zaváhání Plzně ve středu pole se domácí vydali dopředu a Adam Vlasák prostřelil poprvé gólmana Tvrdoně. Odpověď hostů byla však rychlá, i když poněkud šťastná. Brankář Tetour vyboxoval míč nešťastně do zad svého obránce Kosíka, od nějž se balon odrazil do domácí branky.