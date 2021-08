Západočeši začali v Praze aktivně a brzy se ujali vedení. Dlouhý míč si skvěle zpracoval Matějka, jenž našel zcela volného Kronuse, který z hranice šestnáctky prostřelil vyběhnuvšího gólmana.

Admira však brzy hru vyrovnala, a to včetně skóre. Pokutový kop sice zlikvidoval gólman Staněk, ale Horák z dorážky hladce dopravil míč do sítě. Brzy ale odpověděl opět Kronus. Plzeňský útočník si našel pěkný Gaszczykův centr a hlavou zavěsil.

Po změně stran začala Admira utahovat šrouby a plzeňská obrana byla pod velkým náporem. Brankáři Staňkovi jednou pomohlo i břevno. Domácí tlak nakonec vyústil ve vyrovnání. Jedenáctý rohový kop již defenziva Viktorie neodvrátila, prosadil se Michálek. Poslední slovo ale měli hráči Viktorie. Po faulu ve vápně si postavil míč na penaltový puntík Adam Vrba, jenž se nemýlil.

Béčko vyhrálo přestřelku na Admiře! ? Dva góly vstřelil Adam Kronus, z penalty pak rozhodl @adamvrba_. Dobrá práce, kluci ?#fcvpB pic.twitter.com/sWrR9cJZXB — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 15, 2021

„Byl to náročný zápas. V naší hře jsme často řešili některé situace naivně a ztráceli míč, z toho pramenil tlak soupeře, který měl obrovské množství standardek. Dvě z nich využil. Je cenné, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Kluci to odmakali a je potřeba je pochválit, i když samozřejmě nám v určitých fázích chybí potřebné zkušenosti,“ hodnotil zápas trenér Viktorie Josef Parlásek.

Pro všechny viktoriány je potěšitelné, že se po zranění kyčle na soustředění v rakouském Westendorfu vrátil gólman Staněk. Zatím tedy jen v zápase třetiligové rezervy, za kterou v neděli nastoupili i mladíci Hlavatý, Pachlopník a Matějka.

Admira Praha - Viktoria Plzeň B 2:3 (1:2)

Branky: 27. Horák, 75. Michálek – 8. a 32. Kronus, 81. z PK Vrba. Rozhodčí: Vít. ŽK: 1:3. Diváci: 345. Sestava Viktorie B: Staněk – Šoul (90. Šimek), Vach, Fišer, Žilák – Gaszczyk (71. Sojka), Pešek, Hlavatý (77. Kodýdek) – Pachlopník, Matějka (77. Jedlička), Kronus (71. Vrba). Trenér: Josef Parlásek.