I když po nedávno prodělaném covidu nebylo vůbec jasné, jestli do víkendového zápasu 1. kola FORTUNA ČFL Jiskry proti Vyšehradu vlastně nastoupí. Limberský se ale z těžkého průběhu onemocnění a vysokých horeček dostal, zvládl celých 90 minut a pomohl k cenné výhře Chodů 3:1.

David Limberský.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

„Fyzicky jsem se cítil tak na třiceti procentech, takže jsem rád, že jsem to tak nějak zvládl. Nebylo to úplně ideální, ale v týdnu potrénuji a věřím, že to bude lepší a lepší,“ uvedl obránce David Limberský pro klubovou televizi.

Jiskra svého protivníka i díky němu doma porazila 3:1.

„Věděli jsme, že soupeř je kvalitní, protože vloni hrál druhou ligu. My to nechtěli podcenit, ale začátek byl z naší strany trošku nervózní. Pak jsme se ovšem rozkoukali a dali vedoucí gól,“ hodnotil Limberský, jenž přiznal, že vyrovnávací branka Slavoje z ojedinělé akce dostala domažlický tým do útlumu. „Ve druhé půli jsme si za tím ale šli, vytvářeli si šance a byla jen otázka času, kdy to tam padne,“ tvrdil bek.

Zdroj: Youtube

Navázat na úspěšný otvírák nové sezony bude chtít Jiskra o víkendu také na půdě Písku, který v prvním kole vyhrál na Vltavínu 2:1. „Moc informací o Písku nemám, ale věřím, že trenér nás na ně dobře nachystá. Pojedeme tam s pokorou, ale i tam chceme vyhrát,“ uzavřel David Limberský.