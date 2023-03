V Plzni se v neděli utkaly celky z popředí ČFL, rezerva Viktorie hostila fotbalisty pražské Admiry. Srážka rivalů z čela tabulky sice nakonec vyústila v bezbrankovou remízu, ale k vidění byl vyhrocený duel plný soubojů, emocí, to vše korunováno dvěma červenými kartami.

FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. | Foto: FCVP/Martin Skála

Jako první ve 30. minutě ostře fauloval hostující Čížek a za svůj zákrok byl vykázán ze hřiště. Plzeňští však početní převahu nezúročili. Naopak v 58. minutě si nedovoleně počínal také domácí Pešek, viděl druhou žlutou a následně i červenou kartu. Oba týmy tak zápas dohrávaly o deseti hráčích, přes náznaky šancí však žádný gól nepadl. V síti v závěru neskončila ani nebezpečná střela Gaszcyka z plzeňského béčka.

1/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 2/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 3/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 4/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 5/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 6/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 7/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 8/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 9/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 10/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 11/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 12/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 13/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 14/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 15/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 16/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 17/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 18/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 19/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 20/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 21/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 22/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 23/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 24/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 25/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 26/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0. 27/27 Zdroj: FCVP/Martin Skála FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) - Admira Praha 0:0.

„V prvním poločase jsme se nedostali do výraznějšího zakončení a nemohli jsme se dostat do tempa. O přestávce jsme si ale něco řekli a ve druhé půli to už bylo lepší,“ uvedl Josef Parlásek, trenér zálohy Viktorie.

FOTO: Přeštice mají první jarní bod. Ale mohlo být ještě lépe, řekl trenér

„Soupeře jsme zatlačili a věřili, že dáme gól, bohužel pak byl vyloučen i náš hráč a dohrávalo se v deseti. I poté jsme měli více ze hry, jenže branku jsme z toho nevytěžili. Utkání tak skončilo 0:0, ale náš mladý tým si z duelu se silným soupeřem odnesl spoustu zkušeností,“ doplnil kouč Viktorie B, která v tabulce zůstala druhá v závěsu za Jiskrou Domažlice.

FC Viktoria Plzeň B - Admira Praha 0:0

Zdroj: tvcom.cz

Rozhodčí: Lovětínský – Toucha, Koranda. ŽK: Pešek, Krůta – Venc. ČK: 58. Pešek – 31. Čížek. Diváků: 95. Sestava Viktorie Plzeň B: Zadražil – Vacek, Čihák, Fišer, Oravec – Gaszczyk, Pešek, Planeta (46. Štauber) – Deml (72. Novák), Hašek (62. Paluska), Krůta. Trenér: Josef Parlásek.

FOTO, VIDEO: Jiskra vypla Dynamo a navýšila náskok v čele. Jak odpoví Viktoria?