/FOTOGALERIE/ Fotbalisté rezervního výběru Viktorie Plzeň odstartovali v pátek krátkou letní přípravu na nový třetiligový ročník a hned v sobotu odehráli také první přátelské utkání. Na neutrálním hřišti ve Zbůchu smetli divizní Rokycany vysoko 6:0. Dvě branky vstřelil Planeta, po jednom přesném zásahu zaznamenali Hašek, Kodýdek, Vrba a Krůta.

Letní příprava: FC Viktoria Plzeň B - FC Rokycany 6:0. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Na to, že se jednalo o první utkání po jednom společném tréninku, tak tam byly věci, které se nám moc líbily. O výsledek nešlo, ale zápas přinesl přesně to, co jsme chtěli," pochvaloval si trenér viktoriánů Josef Parlásek, jehož svěřenci před prvním společným tréninkem plnili pár individuálních úkolů, a tak do přípravy nešli úplně bez zátěže.

Tým se jako již tradičně hodně obměnil. Odešlo několik hráčů, někteří borci jsou zase s áčkem na soustředění v Rakousku. Tým zase doplnilo mládí.

„Mužstvo se bude jako již tradičně tvořit v průběhu celého léta," poznamenal trenér Josef Parlásek, jehož tým čeká před startem sezony několik přípravných zápasů s českými a německými týmy i tradiční soustředění v jihočeském Písku. Utkání úvodního kola nového ročníku áčkové skupiny FORTUNA ČFL sehrají Západočeši v neděli 6. srpna od 10.30 doma proti pražskému Motorletu.

Plán přípravy FC Viktoria Plzeň B - středa 12. července 19.00: FC Viktoria Plzeň B - SpVgg Weiden (hř. Ledce), sobota 15. července 16.00: SpVgg Greuther Fürth II - FC Viktoria Plzeň B (hř. Přeštice), středa 19. července 10.30: FC Viktoria Plzeň B - FK Ústí nad Labem (hř. Město Touškov), 19. až 23. července: soustředění v Písku, sobota 22. července 16.00: FC Viktoria Plzeň B - SK Otava Katovice (hř. Písek), sobota 29. července 10.30: FC Viktoria Plzeň - FK Baník Most - Souš (hř. Blšany).

