První poločas skončil 0:0, byť viktoriáni do sítě brankáře exsparťana Švengera míč dvakrát dostali. „Soupeř k nám přijel s jasnou taktikou, a to bránit. My tak celou dobu hráli do hlubokého boku, do jedenácti hráčů. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě zajímavé situace, které skončily gólem, ale kvůli ofsajdům bohužel neplatily,“ posteskl si trenér viktoriánů Josef Parlásek.