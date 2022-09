7. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK ROBSTAV Přeštice - FK Baník Sokolov 0:2.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Nesedlo nám to,“ procedil trenér přeštických fotbalistů Stanislav Purkart. „Hosté nás předčili v bojovnosti, díky níž nakonec slavili vítězství. My jsme tam sice za stavu 0:1 měli nějaké náznaky, ale nedotáhli jsme je a Sokolov pak udeřil z brejku a přidal druhý gól, který nás asi zlomil. My jsme se do jejich obrany nemohli příliš dostat,“ posteskl si přeštický kormidelník.

Odmítá však, že by výkon jeho svěřenců ovlivnil středeční krach na půdě divizní Soběslavi. „To ne. Myslím si, že kluci jsou dostatečně odolní, aby je tohle v hlavách nějak ovlivnilo. Prostě nám tento zápas nevyšel, a proto jsme prohráli,“ dodal zkušený dvaapadesátiletý trenér Robstavu.

I přes nečekanou porážku se ovšem nováček soutěže drží v první polovině tabulky třetí ligy a svou bilanci deseti dosavadních bodů může vylepšit už následující víkend. Čeká ho ovšem velmi těžká šichta, a sice souboj na půdě vedoucí Admiry Prahy (hraje se v neděli již od 10.15 hodin).

FK ROBSTAV Přeštice - FK Baník Sokolov 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 41. Vokáč, 68. Vranovci. Rozhodčí: Lovětínský – Vychodil, Žůrek. ŽK: 3:0 (90+2. Černý, 90+4. Havel, 90+4. Přibáň). ČK: 0:1 (90+4. Čížek). Diváci: 250. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Chocholoušek, Kraml (74. Suchý), Skála, Přibáň, Štípek (57. Popovič), Mudra (57. Arzberger), Černý, Zeman (81. Končal), Hradecký (74. Havel). Trenér: Stanislav Purkart.

