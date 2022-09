5. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červeno-modrých dresech) - FK Loko Vltavín 2:1 (1:1).Zdroj: FCVP/Filip Nekola

„Myslím si, že první poločas jsme moc nechytli, byli jsme všude druzí, nedařilo se nám vepředu udržet míč, i náš pohyb byl nedostatečný. Ve druhé půli se náš výkon výrazně zlepšil, nevybavuji si, že by v něm soupeř měl nějakou větší šanci. Naopak my jsme si je vytvářeli. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli také proto, že někteří hráči jedou v týdnu do Barcelony, takže budou v dobrém rozpoložení,“ dodal kouč plzeňských mladíků, jehož tým hraje v příštím kole opět na domácím hřišti – do Plzně zavítají nepříjemní Cábelíci z Králova Dvora.

FC Viktoria Plzeň B - FK Loko Vltavín 2:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:1. Branky: 24. Pospíšil, 90+1. Pešek – 36. Sprinz. Rozhodčí: Melničuk – Špindlerová, Langmajer. ŽK: 1:3 (90+2. Vrba – 20. Čejda, 72. Vacek, 90+2. Hušek). Diváci: 82. Sestava Viktorie Plzeň B: Mrózek – Vacek, Čihák (90+2. Secký), Fišer, Oravec, Pešek, Sojka, Gaszczyk, Kronus (70. Alao), Vrba (70. Aubrecht), Pospíšil (80. Planeta). Trenér: Josef Parlásek.

FOTO, VIDEO: Jednoznačné třetiligové derby. Přeštice doma smetly matnou Jiskru