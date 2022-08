FOTO, VIDEO: Tři roky a dost. Přeštice padly, Cábelíci je vyučili z produktivity

V 53. minutě Domažlice zvýšily už na 4:0, když se podruhé v zápase prosadil mladík Jan Zajíček, jenž do týmu přišel v letní přestávce z divizních Klatov. „Jsem za něj moc rád. On ty góly už potřeboval, stejně jako my od něj,“ poznamenal zkušený lodivod k devatenáctiletému talentovanému borci.

2. kolo FORTUNA ČFL: TJ Jiskra Domažlice - Povltavská Fotbalová akademie 4:1 (3:0).Zdroj: TJ Jiskra Domažlice & Jiří Pojar

Jenomže poté Jiskra začala kazit a míč si užil také soupeř, který v 88. minutě korigoval na konečných 1:4 z jeho pohledu. „Je to velká škoda, hlavně kvůli lidem, kterých přišlo hodně a já jim chci poděkovat, protože fanoušci byli perfektní. Od chvíle, kdy jsme vstřelili čtvrtý gól, jsme začali kazit rozehrávku, která byla navíc zdlouhavá, ztráceli jsme míče a chybovali,“ zlobil se Vaigl.

„Celkově od nás bylo šedesát minut dobrých, ale pak už to nebylo ono,“ uznal trenér Domažlic, jenž nemívá ve zvyku chválit jednotlivce, ale nyní udělal výjimku. Mimo již zmiňovaného Jana Zajíčka našel klady třeba u Kryštofa Pavlíka, který se po Vltavínu střelecky prosadil i proti Povltavské Fotbalové akademii a Petra Došlého, jenž se po čase také zapsal mezi střelce.

Kromě hry v posledních třiceti minutách Vaigla ještě mrzela jedna věc. „Že jsme neudrželi čisté konto,“ krčil trenér rameny. Jiskru teď čeká lehčí pondělní trénink, v úterý zřejmě volno a ve středu jde znovu do tuhého boje.

V rámci 1. kola MOL Cupu vyzvou Domažlice na domácí půdě Králův Dvůr. „Královák patří už delší dobu k favoritům na postup do druhé ligy. S nimi to nikdy nebývá jednoduché. Doma ani venku. Asi také trošku obměníme sestavu, slíbil jsem Karlu Jahnovi, který se teď nedostal na hřiště, že v poháru nastoupí od začátku, ale jinak si nemůžeme dovolit to nějak rapidně rotovat, protože chceme postoupit dále,“ dodal na závěr šestačtyřicetiletý kormidelník.

TJ Jiskra Domažlice - Povltavská FA 4:1

Poločas: 3:0. Branky: 26. a 53. Jan Zajíček, 12. Došlý, 22. Pavlík – 88. Mudra. Rozhodčí: Melničuk – Špindlerová, Pachtová. ŽK: 1:0 (50. Rychnovský). Diváci: 739. TJ Jiskra Domažlice: Brych – Sojka (69. Holík), Mužík, Limberský, Jan Zajíček (55. Vojtěch Černý), Rychnovský (55. Mlynařík), Došlý, Pavlík, Dvořák (46. Kuhajda), Vávra, Fedak (69. Janča). Trenér: Pavel Vaigl. Povltavská Fotbalová akademie: Benada – Rudavskij, Starý, Hlinák (46. Hejda), Košata, Lanc (61. Bagou), L. Novák, Khrolenok (81. Mach), M. Novák (88. Majid), Jakobovský, Budínský. Trenér: Zbyněk Busta.