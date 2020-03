Za příjemného počasí nebyla nouze o pěkné kombinační akce, krásné góly i tvrdé souboje. Z vítězství 3:1 se nakonec po boji radovali Letenští, kteří o osudu rozhodli dvěma góly v poslední třetině duelu.

Favorizovaný tým z hlavního města, za který nastoupil s kapitánskou páskou na ruce Lukáš Vácha i další hráči s prvoligovými zkušenostmi (Drchal či Panák), se ale na tři body pořádně nadřel. Však o tom po zápase hovořil také trenér Sparty Michal Horňák, devětačtyřicetiletý rodák ze Vsetína, který v rudém dresu slavného českého klubu vybojoval několik titulů.

„Velmi důležité vítězství. V prvním poločase jsme vůbec nehráli dle našich představ. Soupeř byl na nás velmi dobře připravený, nám se moc nedařilo, zvláště při rozehrávce,“ přiznal kouč Horňák pro klubový web pražského celku.

„Byl to fyzicky i psychicky velmi náročný zápas. Přece jen se jednalo o první jarní kolo a fanoušci byli plní očekávání. Po prvním vstřeleném gólu, kdy jsme měli uklidnit hru, jsme znervózněli. To, že se nám nedařila rozehra, akorát přidalo na nervozitě, ale ve druhém poločase se náš výkon zlepšil a my dokráčeli k vítězství,“ doplnil stříbrný medailista z ME 1996.

Podobný názor na dění na hřišti měl také domažlický trenér Pavel Vaigl, jehož však mrzel úvod utkání, ve kterém se Pražané už po osmi minutách dostali zásluhou trefy mladého Karabce do vedení. „Přitom jsme si před zápasem v kabině říkali, že nesmíme brzy inkasovat, což se nepovedlo,“ mrzelo trenéra Jiskry.

Jeho svěřenci se naštěstí rychle oklepali a po hrubé, ale laciné chybě domácího gólmana a krásné brance kapitána Mužíka vyrovnali. „Ještě jsme tam měli v závěru poločasu jednu šanci, ze které jsme mohli udeřit, ale bohužel jsme ji neproměnili,“ litoval trenér Vaigl.

Druhé dějství nabídlo fanouškům na stařičkých tribunách dlouho vyrovnanou bitvu, ve které probíhal tuhý boj o každý metr hřiště. Nerozhodný stav ukončil v 63. minutě po rohovém kopu střídající Dao z Pobřeží slonoviny a Sparta vedla 2:1. „Tohle byla z naší strany velká chyba. Dvořák tam dvakrát výborně odhlavičkoval míč, ale my ho nechali spadnout, čehož soupeř využil ke skórování,“ posteskl si hlavní kouč Jiskry.

O deset minut později pečetil výhru domácího favorita z přísně nařízeného pokutového kopu mladý, ale ligou otřelý Drchal. „To nám definitivně zlomilo vaz. Sparta vedla 3:1 a zbytek zápasu si už zkušeně a dobře takticky pohlídala,“ pokračoval zklamaný Vaigl.

Ten označil úvodní porážku jara za příliš krutou. „Kluky musím pochválit, na hřišti nechali všechno. Ještě za stavu 2:1 pro Spartu tam měl velkou šanci Brabec, ale na malém vápně hlavou netrefil branku. Tam se asi lámal chleba. Kdybychom vyrovnali, mohlo to být ještě zajímavé,“ podotkl trenér.

Na každý pád, Jiskra se z horké půdy pražské Sparty vrátila s nepořízenou. Teď už se ale soustředí na domácí duel s Pískem, který v 16. kole FORTUNA ČFL deklasoval doma Vltavín 5:0. „Písek je velmi kvalitní soupeř, který měl vydařený závěr podzimu a přes zimu ještě posílil. Ale že porazí Vltavín 5:0, to jsem nečekal,“ přiznal domažlický trenér. „My ale hrajeme doma a opět se budeme chtít prezentovat kvalitním a ofenzivním fotbalem,“ dodal.

Ten v týdnu teprve uvidí, jestli bude moci počítat s Petrem Došlým a Václav Uzlíkem, kteří na Spartě museli předčasně střídat. „Petr si odnesl lehký otřes mozku a Václav dostal koňara. Utkání na Spartě se hrálo ve velkém tempu s celou řadou osobních soubojů. Bylo to tvrdé, ale férové,“ uzavřel duel na Strahově kouč Jiskry.

Mimochodem, atraktivní zápas si přímo na Strahově nenechali ujít Sparťané Václav Kotal (kouč A-týmu), Tomáš Rosický (sportovní manažer klubu), uznávaný trenér David Holoubek či fotbalista Egon Vůch.