Domažlice poslal do vedení po čtvrthodině hry Zajíček, když pohotově skočil do centru Aubrechta z levé strany, pět minut před přestávkou pak zvyšoval Došlý na 2:0. Stejný hráč se v 50. minutě podílel i na třetím gólu, při jeho bránění si Kotrba srazil míč do vlastní sítě. A bylo hotovo, Jiskra si výhru pohlídala.