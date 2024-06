Záložní tým plzeňské Viktorie nenavázal na předchozí vítězství nad béčkem Českých Budějovic (3:1), když v pátečním utkání 29. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL nestačil v západočeském derby na domácí Slavii Karlovy Vary, které podlehl těsně 0:1. O jedinou branku utkání se postaral ve 23. minutě domácí Václav Vyleta. Viktorii nepomohlo ani vyloučení karlovarského Jaroslava Červeného z nastaveného času prvního dějství.

FORTUNA ČFL, skupina A (29. kolo): FC Slavia Karlovy Vary - FC Viktoria Plzeň (na snímku hráči v modrých dresech) 1:0 (1:0). | Video: Daniel Seifert

„Hráčům nemohu vytknout snahu, přístup, ani bojovnost, ale opakovala se to, co nás na jaře srazilo už v některých zápasech. Herně jsme byli lepší, ale jen po šestnáctku. V koncovce jsme si naopak počínali lehkovážně, chyběl nám větší důraz, nebo odvaha. Věřím ale, že právě tyhle zápasy naše mladé hráče v budoucnu mohou jedině posunout," řekl Deníku zklamaný hlavní trenér béčka Viktorie Plzeň Josef Parlásek, jehož svěřence v této sezoně čeká už jen jedno utkání, a to za týden "doma" proti rezervě Dukly Praha (hraje se ve Stodu).

FC Slavia Karlovy Vary - FC Viktoria Plzeň B 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 23. Vyleta. Rozhodčí: Melichar – Nejedlo, Dohnal. ŽK: 5:2 (43. Ostapenko, 45. a 45.+2. Červený, 85. Horník, 89. M. Markovych - 65. Nováček, 87. Oravec. ČK: 1:0 (45+2. Červený). Diváci: 179. Sestava FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Černý (90+5. Didier), Pěkný, Ostapenko (90+1. V. Markovych), M. Markovych, Vyleta, Červený, Žilák, Sajaia (57. Geňo), Horník, Tagne. Trenér: Marian Geňo. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Vlček – Fišer, Doubek (71. Oravec), Planeta, Vach, Vacek, Novák (29. Kodýdek), Falout, Vrba, Nováček (71. Štauber), Lörinz. Trenér: Josef Parlásek.

