Ve třetí minutě se odražený balon dostal před vápno k Adamu Peškovi, který krásnou ranou poslal svůj tým do vedení. Po čtvrt hodině hry navýšil náskok Plzně Adam Vrba, jenž chladnokrevně naložil s pokutovým kopem. Ve druhé půli pečetil vítězství Plzně střídající Planeta. Gólová korekce rezervy Dukly přišla až v samotném závěru, a to zásluhou přesně střílejícího Štefančina.

„V první řadě obrovská úleva, že jsme to zvládli. Jsem hrozně rád za tři body. Povedl se nám vstup do utkání, vedli jsme 2:0 a nemuseli jsme se pak tolik tlačit dopředu. Spíše jsme se snažili být organizovaní do defenzivy. Smekám klobouk před našimi hráči, protože vzhledem k náročnému programu trénujeme v malém počtu, nejsme pospolu. Spousta z nich jede přes závit. Takže velký respekt, jak to dneska odmakali. Jsme moc šťastní, že jsme vyhráli,“ neskrýval nadšení trenér rezervy Viktorie Josef Parlásek.

Viktoria Plzeň B - Dukla Praha B 3:1

Zdroj: tvcom.cz

Branky: 4. Pešek, 16. z penalty Vrba , 69. Planeta – 90. Štefančin. Rozhodčí: Hanousek – Bohata, Šťastný. ŽK: 4:0 (25. Vrba, 36. Vacek, 85. Pospíšil, 90. Pešek). Diváci: 78. Sestava Plzně: Jedlička – Oravec, Fišer, Čihák (31. Pospíšil), Vacek (46. Planeta) – Sojka, Pešek, Gaszczyk – Kronus (81. Kule), Vrba (87. Dabani), Krůta (87. Doubek). Trenér: Josef Parlásek.

