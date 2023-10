/FOTOGALERIE/ Sobotní třetiligové derby mezi fotbalovým Robstavem a záložním výběrem Viktorie Plzeň, které hostilo výborně připravené hřiště ve Stodu na jihu Plzeňska, nakonec vítěze nepřineslo. Utkání 12. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL měli lépe rozehrané viktoriáni, kteří po trefách Nováčka s Vachem vedli o dvě branky. Robstav se ale nevzdal a dvěma góly v závěru dokázal skóre střetnutí vyrovnat.

FORTUNA ČFL, skupina A, 12. kolo: FK Robstav (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Viktoria Plzeň B 2:2 (0:1). | Foto: Jindřich Schovanec

„A mohli jsme ještě prohrát,“ konstatoval Josef Parlásek, kouč Viktorie Plzeň. „Myslím si, že do 70. minuty jsme měli hru pod kontrolou, soupeře do ničeho nepouštěli a dvakrát skórovali. Klíčovým momentem pro zbývající část utkání byl gól na 1:2,“ narážel Parlásek na to, že po tomto zásahu, který měl na svědomí Ondřej Štursa, jenž v Plzni kdysi působil, Robstavu narostla křídla.

FORTUNA ČFL, skupina A, 12. kolo: FK Robstav - FC Viktoria Plzeň B 2:2 (0:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

„V prvním poločase jsme nechtěli nahánět mladíky soupeře, chtěli jsme hrát z hlubšího bloku, ale byli jsme až moc pasivní. Ve druhé půli jsme přidali, byli aktivní, a i když jsme inkasovali podruhé, jsem rád, že nás tato branka nepoložila a dokázali jsme ještě srovnat,“ kontroval trenér Robstavu Stanislav Purkart. „V závěru jsme pak mohli skóre otočit, ale neměli jsme bohužel štěstí. Vzhledem k průběhu ovšem bod bereme,“ doplnil k hodnocení.

FK Robstav - FC Viktoria Plzeň B 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 73. Štursa, 84. Rossmann – 28. Nováček, 68. Vach. Rozhodčí: Flade – Nedvěd, Krupka. ŽK: 4:0 (58. Rádl, 67. Musa, 71. Brabec, 90+3. Havel) + 38. Purkart (trenér FK Robstav). Diváci: 228. Hřiště: Slavoj Stod. Sestava FK Robstav: Hrabačka – Tvaroh, Chocholoušek, Brabec (74. Havel), Štursa, Buneš (46. Kraml), Zeman, Rádl (74. Rossmann), Musa, Sow (46. Černý), Šulc. Trenér: Stanislav Purkart. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Sváček – Fišer, Krůta, Doubek, Planeta (62. Vrba), Vach, Novák (23. Čihák), Falout, Nováček, Štauber (79. Vilímek), Lörincz. Trenér: Josef Parlásek.

Klatovy spasily penalty Presla. Bod? Za mě je to pořád strašně málo, řekl kouč