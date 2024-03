/FOTOGALERIE, OHLASY/ Nebyli horší, vytvořili si celou řadu slibných příležitostí, ale doplatili na bídnou koncovku a chyby v defenzivě. Fotbalisté FK Robstav vstoupili do jarní části áčkové skupiny FORTUNA ČFL porážkou s béčkem pražských Bohemians 1905, jimž na umělém trávníku v Uhříněvsi u Prahy podlehli 1:3. Jedinou branku Robstavu vstřelil v první půli útočník Ondřej Štursa.

FORTUNA ČFL, skupina A (16. kolo): Bohemians Praha 1905 B - FK Robstav (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) 3:1 (1:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Robstav do zápasu s Pražany vstoupil aktivně. Od začátku diktoval tempo hry a vytvořil si dost zajímavých situací. Tu první zahodil agilní Ondřej Štursa, jehož vybídl Martin Zeman. Třiadvacetiletý útočník udělal vyběhnuvšímu domácími brankáři Jakubovi Šimanovi kličku a vystřelil směrem na opuštěnou svatyni, ale slabě, takže domácí od pohromy ochránil pohotový zákrok jednoho z obránců, jenž vykopl laxně se kutalející míč těsně před brankovou čárou.

FOTO: Béčko fotbalové Plzně odstartovalo jaro v ČFL remízou na Motorletu

O malou chvíli později to byl opět Ondřej Štursa, který se ocitl ve velké šanci, ale v malém pokutovém území netrefil branku. Robstav i nadále kousal, častěji držel míč na svých kopačkách, ale ve 23. minutě udeřili domácí, když krásnou, ambiciózní, ale hlavně enormně prudkou hlavičkou otevřel skóre Radek Lehovec, jenž nedal Hinterholzingerovi v kleci hostujícího mančaftu šanci.

FORTUNA ČFL, skupina A (16. kolo): Bohemians Praha 1905 B - FK Robstav 3:1 (1:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Robstav ale inkasovaná branka nepoložila a po zásluze těsně před pauzou dokázal vyrovnat. Autorem branky byl neúnavně pracující Ondřej Štursa, jenž využil parádní pobídky jednoho ze svých spoluhráčů a tváří v tvář brankáři Bohemians nezaváhal. Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil, ale góly dávali už jen domácí - vždy po chybách hostujících borců.

V 65. minutě vrátil klokanům vedení David Nekvasil a o jedenáct minut později se po krásné akci ligou ostříleného Martina Dostála prosadil i střídající Ondřej Damašek. Robstav si ve druhém poločase vytvořil tři dobré příležitosti ke skórování, ale ani jednou nedokázal dostat míč do sítě. A když už ano, proti byl zdvižený praporek sudího na lajně. První jarní zápas tak Robstav nezvládl, tři body po výhře 3:1 ukořistila Bohemka.

FOTO: Viktoriánky nestačily na Spartu, jejich pohárová pouť končí ve čtvrtfinále

„V prvním poločase jsme měli navrch, zejména v úvodních pětadvaceti minutách než jsme dostali první branku. Měli jsme tam tři tutovky, ale nebyli jsme schopní trefit ze tří metrů prázdnou branku, a pak jsme si nepohlídali centr ze strany, nechali jsme ve vápně volného hráče a museli dotahovat," posteskl si po zápase 54letý trenér Robstavu Stanislav Purkart.

Stanislav Purkart v zápase proti Bohemians Praha 1905 B.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Druhý poločas byl hodně podobný. Myslím si, že jsme byli lepší na balonu, snažili se, ale soupeři jsme nabídli moc chyb, které on dokázal potrestat. Sami jsme naopak svoje příležitosti či akce nedotáhli do konce. V závěru už to od nás byla křeč, tento zápas jsme si bohužel prohráli úplně sami," doplnil zklamaně.

Fotbalisté FK Robstav tak soupeři z hlavního města podlehli i podruhé v sezoně, ale šanci na reparát mají už příští týden, kdy se v rámci 17. kola soutěže utkají na přírodním trávníku v Přešticích s jihočeským Pískem, který na úvod jara také neuspěl, když doma podlehl Povltavské Fotbalové akademii těsně 1:2.

Bohemians Praha 1905 B - FK Robstav 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 23. Lehovec, 65. Nekvasil, 76. Damašek - 43. Štursa. Rozhodčí: Bohata - Řeháček, Šůma. ŽK: 2:2 (52. Lehovec, 85. Karkaš - 32. Musa, 90+2. Zeman). Diváci: 113. Hřiště: UMT Uhříněves. Sestava Bohemians Praha 1905 B: Šiman - Müller, Kadlec, Farkaš, Lehovec, Pomahač (71. Damašek), Nekvasil (71. Šurýn), Nechvátal (60. Liška), Skořepa (79. Koutský), Dostál, Bartek. Trenér: Dalibor Slezák. Sestava FK Robstav: Hinterholzinger - Heger, Tvaroh, Kraml (75. Aw), Havel (71. Sow), Štursa, Petr, Popovič (71. Brabec), Zeman, Musa (75. Agyeman), Šulc. Trenér: Stanislav Purkart.

Fotbalové Klatovy v generálce na jaro remizovaly na hřišti divizního konkurenta