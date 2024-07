To bylo druhé vítězství týmu z plzeňského Petřína v letní sezoně, která bude z pohledu klubu vskutku historická. Poté co klub ze Slovan postoupil do České fotbalové ligy se později dočkalo posunu o soutěž výš i rezerva, která tak bude hrát divizi. Oba celky se připravují na nové soutěže společně a do přátelských zápasů tak chodí kombinované sestavy.