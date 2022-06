FOTO: Jiskra padla a sen o postupu mizí v dáli. V závěru na hřišti bublaly emoce

/REPORTÁŽ/ Ještě sedm minut před koncem drželi hubené vedení 1:0 a živili naději na první místo tabulky, které by kolo před koncem znamenalo to, že postup do druhé ligy mají ve svých rukou. Jenomže fotbalisté Jiskry Domažlice závěr sobotního utkání 28. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL doma proti pražskému Motorletu nezvládli, dvakrát inkasovali a po porážce 1:2 trumfy v rukávu teď drží někdo jiný.

28. kolo FORTUNA ČFL A: Jiskra Domažlice - Motorlet Praha 1:2. | Foto: facebook Áčko Jiskry