Na domácím trávníku Západočeši hostili Hostouň a toužili si spravit chuť po úvodní bezbrankové remíze na půdě Rakovníku. A to se jim nakonec povedlo. Hosté sice Plzeňanům rozhodně nedali nic zadarmo, ale nakonec domů do krásného prostředí středních Čech odjeli s porážkou 0:2.

Plzeňský Ondřej Pachlopník v akci. Zdroj: FCVP/Martin Skála

V dresu viktoriánů se trefili teprve šestnáctiletý Gaszczyk a v závěru Adam Vrba. „Strašně cenné vítězství. Bylo to velmi dobré utkání, na obou stranách byly k vidění velmi dobré akce,“ hodnotil pro klubový web Viktorie Plzeň mladý trenér vítězného mužstva Josef Parlásek.

Radující se trenér plzeňských mladíků Josef Parlásek.Zdroj: FCVP/Martin Skála

„Na začátku druhého poločasu jsme šli do vedení 1:0. Soupeř nás pak někdy tlačil, ale ustáli jsme několik ošemetných situací a v závěru jsme přidali druhý gól. Celkově obrovská pochvala pro hráče, že to odmakali. Hodně nám pomohli i kluci z áčka, kteří zapadli do týmu a byli vidět. Poklonu si zaslouží také soupeř, který hrál dobře,“ doplnil plzeňský kouč.

Viktoria Plzeň B - Sokol Hostouň 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 50. Gaszczyk, 88. Vrba. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Mrózek – Šoul (90. Šimek), Vach, Fišer, Žilák – Gaszczyk (77. Kolerus), Pešek, Hlavatý – Pachlopník (72. Vrba), Matějka (77. Krátký), Kronus (72. Aubrecht). Trenér: Josef Parlásek.