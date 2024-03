Ani ve třetím jarním utkání áčkové skupiny FORTUNA ČFL nedokázali fotbalisté záložního týmu Viktorie Plzeň vyhrát. Ale zatímco předtím urvali pokaždé alespoň bod za remízové výsledky 1:1 v Praze na Motorletu a doma s béčkem Bohemians, tentokrát vyšli zcela naprázdno. V páteční předehrávce 18. kola totiž podlehli domácímu Písku 1:2.

FORTUNA ČFL, skupina A, 18. kolo: FC Písek - FC Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v červenomodrých dresech) 2:1 (2:0). | Foto: Jan Škrle

„Jsme samozřejmě velice zklamaní, že jsme v Písku prohráli, ale pravdou je, že si za to můžeme úplně sami. Prvních třicet minut jsme hráli výborně, a kdybychom vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit. Jenomže svoje šance jsme nevyužili, naopak dvakrát do konce poločasu inkasovali ze dvou standardních situací soupeře,“ litoval trenér béčka Viktorie Plzeň Josef Parlásek.

„Ve druhé půli jsme s tím chtěli něco udělat, podařilo se nám korigovat, ale jinak to byla z naší strany spíš křeč. Domácí nechtěli hrát fotbal, hru hodně kouskovali, a my si s tím bohužel nedokázali poradit. Chyběly zkušenosti, ale i síla,“ dodal k zápasu. Šanci na reparát má mladý tým plzeňského klubu už v neděli 24. března doma proti béčku Táborska (Táborsko akademie).

FC Písek - FC Viktoria Plzeň B 2:1

Poločas: 2:0. Branky: 32. Voráček, 45+2. Bartizal - 62. Vrba. Rozhodčí: Havlík - Lovětínský, Izugrafov. ŽK: 2:2 (51. Dohnal, 85. Kohout - 49. Lörincz, 87. Oravec). Diváci: 348. Hřiště: Burketova, Písek. Sestava FC Písek: Lerch – Vokurka, Novák (78. Štěch), Belej, Arzberger (68. Bicenc), Dohnal (68. Kohout), Běloušek, Voráček (78. Pech), Bartizal, Koreš, Baďura (78. Kašpar). Trenér: Milan Nousek. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Baier – Fišer, Ejedegba (30. Vach), Deml, Doubek (83. Oravec), Krůta (68. Štauber), Planeta (83. Bello), Vacek, J. Novák (68. Kodýdek), Vrba, Lörincz. Trenér: Josef Parlásek.

