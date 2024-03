Fotbalisté FK Robstav zahodili na hřišti Táborska penaltu i spoustu dalších šancí, nakonec sledoval, jak se domácí radují z vítězství 1:0.

Zkušený fotbalista Martin Zeman z FK Robstav neproměnil proti Táborsku v první půli penaltu. | Foto: Jiří Pojar

„Jsem strašně zklamaný, protože proti soupeři, který měl pět hráčů z druholigového áčka, jsme hráli dobrý fotbal. V první půli jsme měli i navrch, nedali jsme penaltu a byly tam i další šance. Táborsko nemělo nic,“ litoval Stanislav Purkart, trenér FK Robstav, především toho, že exligista Zeman nedal po půlhodině hry penaltu.

„Ve druhé půli si domácí vytvořili množství standardních situacích, zbytečně jsme faulovali. Byla z toho i spousta rohů a po jednom z nich propadl balon na zadní tyči a jejich hráč to dorazil do brány,“ popisoval Purkart.

Táborsko poslal do vedení v 73. minutě Tusjak po rohu Nešického. Nakonec to byla vítězná branka, přestože i potom měl Robstav šance na vyrovnání, ale nevyužil je. „Měli jsme drtivý tlak, ale dvakrát se vyznamenal jejich brankář. Je to škoda, chybí nám kousek štěstí a lepší rozhodnost, abychom ty akce vyřešili ve finální fázi lépe,“ doplnil kouč Robstavu smutným hlasem.

Teď jeho tým čeká v sobotu od 14.30 hodin v Přešticích derby s Domažlicemi.