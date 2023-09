S českým fotbalem už měl senegalský forvard Ibrahima Ndiape Sow zkušenosti, v zimě se zkoušel prosadit do kádru prvoligových Pardubic, ale neuspěl. Tak hrál na jaře třetí ligu za žižkovskou Viktorii, teď válí ve stejné soutěži za FK Robstav.

A je podstatně produktivnější než v červenobílém dresu Žižkova, v šesti soutěžních zápasech se připsal osm branek. Naposledy se o víkendu blýskl hattrickem do sítě vedoucí rezervě pražské Slavie, která až dosud soupeře válcovala, ale v Mariánských Lázních prohrála s FK Robstav (0:4).

„Je to klasický koncový útočník, který si umí najít správné místo ve vápně,“ prohlásil Stanislav Purkart, kouč FK Robstav, na adresu 22letého rodáka ze senegalského Dakaru, jehož celé jméno je Ibrahima Ndiape Sow.

Předtím se v ČFL trefil i proti jihočeským celkům, akademii Táborska a Písku, další tři góly přidal v českém poháru MOL Cupu.

Přitom na jaře za Žižkov se mu nedařilo. Nastoupil sice do jedenácti zápasů, v nichž nasbíral 251 minut, ale gól nedal žádný. Hrál i posledních 24 minut baráže proti Domažlicím (0:0), ale při domácí odvetě (4:0), při níž viktoriáni slavili postup do druhé ligy, se už neobjevil ani na lavičce. Bylo totiž zřejmé, že po sezoně změní dres, přestože v únoru podepisoval na pod žižkovskou věží smlouvu až do léta 2025.

Jenže Sow ani jeho manažer nebyli spokojeni s herním vytížením, a tak se poohlíželi po jiném angažmá. Zdá se, že s přestupem do FK Robstav to trefili, i když i tady musí senegalský forvard bojovat o místo na hrotu s Danielem Černým, který má na kontě v ČFL čtyři vstřelené góly. Ale konkurenční prostředí zřejmě vyhovuje oběma, navíc jsou schopní hrát i vedle sebe.

Do Evropy zamířil Sow ze Senegalu, kde působil v klubech Ndiambour, Linguére a Douanes, mnohem dříve, nejprve hrál lotyšskou ligu za FC Valmeira, s níž se stal v roce 2021 vicemistrem a zahrál si kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Ale vyřazení s litevským Suduva Marijampole nezabránil, přestože v lotyšské lize se mu dařilo, v 25 zápasech dal 12 gólů. Další tři pak přidal po přestupu do Tukumsu.

A ještě jedna zajímavost, jeho jmenovec je vycházející hvězdou v Seville. Ačkoliv je mu teprve 16 let, už nastupuje za tým U19.

Tenhle Sow už píše svůj příběh na českých fotbalových trávnících. Odrazí se z Robstavu ještě někam výš?