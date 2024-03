Stal jste se novým kapitánem v juniorce. Bude to pro vás velká změna? Myslím si, že to velká změna nebude, doteď jsem dělal zástupce. A když byl Adam zraněný nebo nehrál, byl jsem kapitánem. Takže nějak vím, co od toho čekat.

V béčku máte enormně mladý tým a patříte tam ve dvaadvaceti letech k nejstarším. Jak to berete?

Tým se hodně obměňuje každý rok. Od toho B tým je, aby se mladí kluci, co přijdou z dorostu, prosadili v dospělém fotbale a pak se nejlépe posunuli do áčka nebo do druhé ligy. Nijak zvlášť to neberu, že jsem nejstarší, v tomto věku je nás tam více. V kabině se všichni navzájem respektujeme, zas tak velký věkový rozdíl mezi námi není.

Na začátku sezony jste byl na zkoušce v Chrudimi a v rakouském Lafnitzu. Proč to nevyšlo?

Sešly se mi dvě zajímavé nabídky, za které jsem byl moc rád. Bohužel, jak to v životě někdy chodí, se nepovedla ani jedna z nich.

Lafnitz je jeden z týmů nových majitelů Viktorie a měl jste tak jako jeden z prvních hráčů z Plzně možnost poznat, jak by v budoucnu mohla probíhat spolupráce mezi všemi týmy. Jaké to tam bylo?

Do Rakouska jsem vyrazil společně s Adamem Vrbou, takže jsem tam nejel sám, což bylo příjemné. Věděl jsem, že vše bude lehčí, když jsme na to dva. V Rakousku to bylo hezké, při příjezdu bylo vše připraveno, jak se říká od A do Z. Měli jsme hezké ubytování, k tomu zázemí bylo na úrovni. Každý den se trénovalo dvoufázově (hřiště, posilovna). Trenéři byli vstřícní, vše jsme řešili v angličtině, uměli dobře jazyk. Bohužel po dohodě vedení vše po týdnu skončilo. Spolupráce mezi oběma kluby, myslím, že bude probíhat dobře. Když jsem tam byl já, vše teprve začínalo. Postupem času to bude vše ještě lepší.

Mrzelo vás hodně, že to nevyšlo?

Přece jenom člověk trochu v hlavě má, že by se rád posunul výše… Každého, kdo celý život hraje fotbal a chce to někam dotáhnout, tyto věci mrzí. Stále věřím, že ještě není všem dnům konec a ten pravý čas někdy přijde a povede se to.

Teď v zimě žádná nabídka nebyla?

Jelikož v Plzni studuju na ZČU ekonomku a teď v létě budu končit bakalářské studium, tak jsem se se svým agentem domluvil, aby v zimě nabídky neřešil. Své studium bych chtěl dokončit v klidu. Za to bych chtěl poděkovat i trenérovi a klubu, že mi vychází vstříc, když potřebuji. V další sezoně bych ale rád něco zkusil a popral se o posun výše.

Jak jde vůbec skloubit profesionální fotbal se studiem?

Studium mám v prezenční formě. Ve škole žádné úlevy kvůli fotbalu nemám. Je to hodně o komunikaci s učiteli, protože každý požaduje jiné věci. Při důležitých zkouškách mi vyjde vstříc klub i trenér. Jinak se snažím zkoušky směřovat na volno po podzimní a jarní části. Není to vůbec jednoduché skloubit studium a profesionální sport, ale kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá výmluvy.

Máte tedy i zadní vrátka, kdyby nakonec nevyšla fotbalová kariéra?

Zadními vrátky bych to nenazýval. Mám kolem sebe lidi (rodinu), kteří mě v tomto směru podporují, a můžu říci, že jsem za to jen a jen rád. Lukáš Provod vystudoval inženýra na stejné škole a přitom hrál první ligu, takže to určitě jde skloubit. Na druhou stranu znám spoustu lepších fotbalistů, se kterými jsem hrál, a protože se zranili a nemohli ve fotbale pokračovat, museli si najít práci. Za mě platí tedy, že vzdělání vám nikdo nikdy nesebere. Sám nejvíce vím a vidím, co ve fotbale ještě dokážu. Druhý Messi už ze mě asi nebude, tak proč nestudovat a třeba jednou zkusit fotbal z té druhé manažerské strany.

I teď to vypadá, že budete mítv juniorce nějaké mladé hráče ze zahraničí. Je znát, že se v tomto ohledu Viktoria trochu mění. Jak to vnímáte?

Tohle bych nechal spíše na vedení Viktorie, jak a kdo za nás bude hrát. Každý dobrý hráč je pro náš tým přínosem a konkurenční prostředí je to, co tady v B týmu chceme.Všiml jsem si, že oproti předchozím sezonám sbíráte i méně žlutých karet.

Zapracoval jste více na disciplíně, nebo to je jen náhoda?

Myslím si, že hraju pořád stejně, takže sám nevím, čím to bylo, že jsem jich měl tolik. Viděl bych to spíše jako náhodu.Po podzimu jste se umístili na šestém místě.

Jaké cíle máte do jara?

Cíle jsou vždy stejné, a to ty nejvyšší. Prohrávat přece nechce nikdo, ani já. Nejlepší by bylo prát se o přední příčky a pak si zahrát baráž o druhou ligu, k čemuž jsme měli v minulých sezonách blízko. Dalším mým cílem ve zbytku ročníku je, abychom byli nejlepší B tým ze všech rezervních celků ve všech třech soutěžích třetí ligy.

