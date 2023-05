/FOOTGALERIE, OHLASY, VIDEO/ Domažličtí fotbalisté potvrdili roli lídra skupiny A ČFL a porazili Králův Dvůr doma 6:0. Dali tak ráznou odpověď na vítězství druhých Bohemians 1905 B v Sokolově (5:3).

Fotbalisté Jiskry Domažlice nasázeli v domácím zápase Královu Dvoru šest branek. | Foto: Jiří Pojar

Rychlý mat zasadili domažličtí fotbalisté na domácím trávníku Královu Dvoru. Už po půlhodině hry vedli 4:0 a bylo prakticky hotovo. První gól vstřelil ve 12. minutě mladý forvard Zajíček, který se do poločasu prosadil ještě jednou. Další góly přidali do přestávky Fedak a Došlý. Ten se ve druhém poločase také prosadil podruhé a účet zápasu uzavřel v 67. minutě nádhernou trefou Mužík.

„Rozhodl první gól, od té doby jsme měli navrch. Královák si to s námi chtěl po druhé inkasované brance rozdat na férovku a my jsme ho potrestali. Diváci si to museli užít,“ potěšil domažlického trenéra Pavla Vaigla výsledek, ale také předvedený výkon. „Vysoké vítězství oslavíme. V pondělí máme volno, dáme se zdravotně do kupy. Pak už se budeme připravovat na zápas v Písku,“ připomněl kouč Jiskry páteční utkání na jihu Čech.

„Sezona bude ještě dlouhá, čeká nás šest zápasů. Když chceme hrát na špici, musíme být na každý z nich stoprocentně připravení,“ doplnil Pavel Vaigl.

Dvěma góly se pod vítězství nad Cábelíky z Králova Dvora podepsal zkušený krajní záložník Petr Došlý. „Vstřelili jsme po dlouhé době hodně branek, já osobně jsem za to rád. Poslední výsledky jsme spíš ubojovali, kolikrát to bylo upracované. Ale dneska všichni hráli s chutí, soupeři jsme zaslouženě nasázeli šest branek,“ vyprávěl na tiskové konferenci Petr Došlý a vyzdvihl výkon Jana Zajíčka, který zaznamenal také dva góly. „Je úžasné, že dává v jeho letech ve třetí lize tolik branek. Rozstřílel se nám,“ chválil mladého parťáka. Jiskra si i po 24. kole drží tříbodový náskok před béčkem Bohemians 1905.

Jiskra Domažlice - Králův Dvůr 6:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 4:0. Branky: 12. a 23. Zajíček, 19. a 53. Došlý, 29. Fedak, 67. Mužík. Rozhodčí: Kolátor – Baum, Flade. ŽK: Novák (Králův Dvůr). Diváků: 295. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Čerepko – Fedak (56. Mlynařík), Teršl, Vávra (56. Sojka), Rychnovský – Došlý (71. Holík), Mužík, Pavlík, Vůch (56. Aubrecht) – Zajíček, Dvořák (56. Černý). Trenér: Pavel Vaigl.

