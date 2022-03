Limberský: Smekám před klukama, kteří chodí před fotbalem do práce

„Ondra Vaněk trénuje, ale potřebuje se dát zdravotně do kupy. Věřím, že nám pomůže,“ uvedl trenér na adresu nejzvučnější zimní posily. A s jakými plány půjde do druhé části ČFL? „Chceme hrát útočný fotbal, dávat góly, abychom bavili diváky. A byli v tabulce co nejvýše,“ doplnil Pavel Vaigl.

Rezerva plzeňské Viktorie hraje svůj zápas opět v neděli, tentokrát nastoupí ve 14 hodin na umělé trávě na pražském Zličíně proti Hostouni.

„Soupeř je v tabulce sice za námi, ale když jsme s Hostouní hráli na podzim, bylo to velmi vyrovnané utkání. Podobné to očekávám i teď, a to i proto, že se hraje na rozměrově malé umělce na Zličíně," řekl trenér Josef Parlásek.

Stejně jako před týdnem proti Rakovníku (2:0) bude důležité, kdo dá první gól utkání. „To bude podle mého názoru naprosto klíčové. Naše cíle se však nemění. Chceme se prezentovat aktivní a nápaditou hrou a v Praze získat tři body. Musíme k zápasu ovšem přistoupit na sto procent, protože žádný tým v ČFL se sám neporazí. Ani Hostouň," má jasno mladý lodivod.

