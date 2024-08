„Nějaký respekt tam je, ale zároveň se těším. Hrajeme doma, chceme urvat nějaký bod,“ prohlásil zatím jediný střelec Petřína po postupu do třetí ligy. „Je to ale zásluha celého týmu,“ dodal Aleš Demeter.

Navzdory tomu, že se právě on nejprve hattrickem zasloužil o vítězství 3:2 na hřišti Povltavské FA a pak doma proměněnou penaltou přispěl k remíze s ambiciózním Chomutovem. „Bylo by super, kdyby mně to tam takhle padalo dál, ale se určitě trefí i někdo jiný,“ věřil Aleš Demeter, který fotbal stále kombinuje s civilním zaměstnáním, i když už neleze po střechách, ale míchá barvy u jednoho z týmových sponzorů. „Před Domažlicemi půjdu normálně do práce, žádné volno, ani potom ve středu,“ usmál se 23letý fotbalista.

Povězte, Aleš Demeter, jediný střelec Petřína ve třetí. Jak vám to zní?

Jo, tak zní to dobře, to je jasný. Ale není to jenom moje zásluha, na gólech se podíleli i ostatní kluci z týmu. Takhle bych to asi shrnul.



Že góly vyšly zrovna na vás ale asi nebyla náhoda?

V divizi jsme to měli rozložené na víc lidí, teď holt to zrovna začalo padat mně. Ale ono to bylo i tím, že Michal Provod, který měl gólů nejvíc, nebyl první zápas. Na hrotu jsme měli nejmladšího hráče z týmu Frankieho (Martin Frank), ten hrál v 18 letech první zápas a hned ve třetí lize. Takže zvlášť pro něho to bylo obrovsky těžký. Jsem rád, že mně to tam napadalo, ale určitě se trefí i někdo jiný.



Nejen pro benjamínka z týmu to byl první zápas, poprvé třetí ligu hrála většina z vás. Jaké to bylo?

Těžký to bylo. Je znát, že je to o level jinde. Ale my jsme se poctivě připravovali, snad to takhle půjde dál.



V čem je největší rozdíl oproti divizi?

Je to o dost rychlejší, ale také důraznější. Víc se musí běhat, musí být rychlejší práce s balonem a musíme proměňovat šance, protože moc si jich nevypracujeme. Je třeba využít, co půjde.



Ještě zpátky k vaší střelecké potenci, po tom hattricku jste si pak věřil i na penaltu proti Chomutovu?

No, to bylo trochu jinak… Jsem sice mezi určenými hráči, ale předtím jsem penaltu nedal, takže měl spíš kopat Bedy (Bednář). Jenže ten zrovna chyběl. Tak jsem to musel vzít na sebe.



Ze dvou zápasů máte čtyři body, ukázalo to něco o šancích Petřína ve třetí lize?

Je brzy, těžko se to odhaduje. Teď teď máme před sebou ve středu Domažlice a hned pak v sobotu Příbram. To jsou favorité, prověří nás asi nejvíc. Teprve pak se uvidí, ale prvotním cíl pro nás musí být záchrana.



Už jste zmínil, že teď přijedou Domažlice, které poslední roky hrají o postup do druhé ligy. To je atraktivní zápas, že?

Derby je to. Nějaký respekt tam je, ale zároveň se těším. Doma chceme urvat nějaký body. Každý rok s nimi hrajeme v přípravě, teď to bude jiné, když jde o mistrák.



Určitě tam máte spoustu známých…

Jojo, znám víc jak půlku lidí z toho týmu. Nejvíc asi trenéra Vaigla, který se mně tam před časem dokonce vytáhl na zkoušku. Jenže pak přišel Covid a bylo po všem.

Vy jste se vrátil na Petřín, pak nevyšlo ani angažmá v Německu. Neříkáte si, že je vám klub z plzeňských Slovan souzený?

Zatím asi jo, nic jiného neklaplo. Ale jsem tady spokojený, postoupili jsme o soutěž výš. Beru to i jako možnost ukázat se. Bylo by super, kdyby mně to tam takhle padalo dál.