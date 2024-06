Přitom právě licence tohoto klubu se měla po 30. červnu 2024 podle nedávného rozhodnutí Výkonného výboru FAČR převést zpátky na TJ Přeštice, odkud ji před pěti lety získal. Jenže FK Robstav se rozhodl celou situaci řešit právní cestou a podle předběžného rozhodnutí Městského soudu v Praze byl do soutěže vrácen.

„Dne 26. 6. 2024 bylo FAČR doručeno usnesení Městského soudu v Praze o nařízení předběžného opatření, kterým se FAČR ukládá povinnost zařadit FK ROBSTAV do rozlosování soutěže ČFL A na aktivu konaném dne 27. 6. 2024,“ stojí v prohlášení na svazovém webu.

Řídící komise pro Čechy se to původně na svém středečním mimořádném zasedání rozhodla vyřešit rozšířením skupiny A na 18. postupujícím, počet by doplnilo dodatečně postupující SK Kladno. Jenže to vyvolalo mezi ostatními kluby bouřlivou vlnu nevole, v prohlášení se k tomu vyjádřil nováček ČFL plzeňský SK Petřín a postavily se za něj i další oddíly. Přímo na losovacím aktivu dokonce Jiskra Domažlice pohrozila odstoupením ze soutěže, tedy v případě, že by se skupina A hrála v 18 týmech a skupina B jen v 16.

Paradoxně ještě v pátek odpoledne bylo na oficiálním webu FAČR vysvětlení, proč k tomu došlo. Přitom v úředních dokumentech už byl zároveň i los ČFL, který počítal se dvěma skupinami po 17 týmech. V áčku i se zmiňovaným FK Robstav a dodatečně postupující SK Kladno bylo přesunuto do skupiny B, k téhle změně došlo po dohodě s oddíly na čtvrtečním losovacím aktivu Řídící komise pro Čechy.

Složení divizních skupin se tato změna nijak netýká a počítám se i s TJ Přeštice. Ale těžko předvídat, jestli už je to stav konečný, protože FAČR se bude proti předběžnému rozhodnutí Městského soudu v Praze bránit.

Jak tedy vypadá v téhle chvíli složení skupin České fotbalové ligy a divize, v nichž má Plzeňský kraj svoje zástupce?

ČFL – skupina A: Jiskra Domažlice, Viktoria Plzeň B, FK Robstav, SK Petřín Plzeň, Sokol Hostouň, Admira Praha, Loko Vltavín, Povltavská FA, FC Chomutov, FK Příbram, Slovan Velvary, FK Motorlet Praha, Bohemians Praha 1905 B, FC Táborsko B, FC Písek, Dukla Praha B, Dynamo České Budějovice B.

Divize – skupina A: FC Rokycany, Senco Doubravka, Jiskra Domažlice B, TJ Přeštice, Slavia Vejprnice, SK Petřín Plzeň B, Ligmet Milín, FK Komárov, FK Králův Dvůr, Slavoj Český Krumlov, SK Hořovice, FK Jindřichův Hradec, TJ Hluboká nad Vltavou, Spartak Soběslav, SK Aritma Praha, FK Příbram B.