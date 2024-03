„Jednou podržím já kluky, když něco projde za obranu, podruhé zase oni mě,“ okomentoval svůj výkon lakonicky Filip Hinterholzinger.

Jak moc vás těší, že jste s favoritem udržel čisté konto?

Je to moje první nula v Robstavu, takže samozřejmě mě to těší. Byli jsme lepší, ale i ten bod se počítá. Domažlice jsou druhé v tabulce.

Říkáte, že remíza s druhou Jiskrou má cenu, ale nepomýšleli jste na tři body?Všichni viděli, že minimálně první poločas jsme byli lepší, ale i soupeř měl nějaké šance. Přesto si myslím, že jsme byli lepší.

Diváci váš výkon v brance ocenili, pochválíte vy naopak obranu Robstavu?

Určitě, fotbal je týmový sport, o remízu se zasloužili všichni. Já jsem tam od toho, abych kluky podržel, když něco projde za obranu. Jednou podržím já je, podruhé zase oni mě.

Domažlický trenér Pavel Horváth zmínil, že v první půli foukal silný vítr, který hrál proti Jiskře. Jak jste to viděl z branky?

Pravda je, že v první půli to trochu foukalo s námi. Ale takový je fotbal, hrajeme venku a ne v hale. Pro oba týmy je to stejné.

Na podzim jste chytal v divizi, teď jste naskočil do ČFL. V čem je pro gólmana největší rozdíl?Tady v ČFL jsou technicky vyspělejší hráči. Když balon chtějí někam kopnout, tak to tam kopnou. Pro mě je to výzva, poměřit síly zase s lepšími fotbalisty.

V 31 letech už máte přece jen něco odchytáno, jak tuhle výzvu berete?

Kolem mě jsou mladí vlčáci. Jsem rád, že můžu být mezi nimi a ČFL si zachytám. Snad pomůžu klubu, abychom se v klidu zachránilia hráli co nejvýše.

Je remíza s Domažlicemi dobrým vkladem do bojes těžkými soupeři? Venku vás čeká vedoucí béčko Slavie a pak hostíte třetí Hostouň.

Ještě potom jedeme na Admiru, tři těžké zápasy.Z nich bude každý bod zlatý, ale my nejedeme ani na Slavii prohrát, popereme se tam o co nejlepší výsledek. Předvedeme svůj fotbal a uvidíme, co z toho bude.