Bez dvou vyloučených hráčů dohrávali fotbalisté FK Robstav poslední čtvrthodinu úvodního utkání ČFL, které se hrálo ve Zbůchu, a deset minut před koncem inkasovali po standardní situaci rozhodující gól.

Fotbalisté FK Robstav podlehli v oslabení v premiéře ČFL na hřišti ve Zbůchu béčku Bohemians 1905 (1:2). | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Takové zápasy ztrácet nesmíme,“ říkal Stanislav Purkart, trenér FK Robstav s tím, že jeho svěřenci mohli rozhodnout utkání už v první půli, kdy měli převahu.

„Hráli jsme dobrý fotbal, kombinovali jsme, soupeře jsme přehrávali. Ale ve finální fázi jsme to špatně řešili. Bylo to na krásu, bez efektivního zakončení. měli jsme se víc tlačit do branky,“ popisoval Purkart.

Kauza Robstavu v Přešticích nebere konce. Kde bude hrát domácí zápasy?

Naopak mladí klokani po první standardce udeřili, do vedení je dostal Pomahač.

V azylu hrající Robstav navíc přišel už po čtvrthodině hry o Štursu, jednu z největších letních posil. „Měl problémy s tříslem, ale chtěl nastoupit. Bohužel dlouho nevydržel,“ vysvětloval Purkart odstoupení fotbalisty, který se vrátil na české trávníky z angažmá v Rakousku.

Místo něho šel do hry Havel a právě on v závěru první půle zařídil vyrovnání.

Do druhé půle šel Robstav s odhodláním strhnout vedení na svoji stranu. „Ale bohužel ve chvíli našeho největšího tlaku do toho zasáhl rozhodčí a vyloučil nám Chocholouška,“ nezakrýval trenér Robstavu, že se mu vyloučení kapitána zdálo přísné. Po dalších čtrnácti minutách musel předčasně do kabin i další zkušený zadák Skála a pak přišla vítězná branka béčka Bohemians.

VIDEO: Robstav si o pouti ve Staňkově zastřílel. Ostrov odjel s osmičkou

„Mrzí mě, že jsme inkasovali po standardce, kdy jsme to mohli pohlídat,“ doplnil Stanislav Purkart, který navíc hned v úvodu sezony ztratil vedle bodů i tři klíčové hráče.

FK Robstav - Bohemians 1905 B 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 45+1. Havel – 23. Pomahač, 80. Lehovec.

Rozhodčí: Severýn. ŽK: 4:0. ČK: Chocholoušek (62.), Skála (76., oba Přeštice). Diváků: 200.

Sestava Přeštic: Hrabačka – Brabec (65. Rossmann), Chocholoušek, Musa, Skála – Šulc, Kraml, Štursa (15. Havel), Petr, Zeman (80. Černý)- Sow (80. Buneš). Trenér: Purkart.