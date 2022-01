„Přesvědčil nás v přípravě, kterou jsme absolvovali po konci podzimní části. Je to sice křídelní útočník, kterých máme v kádru poměrně dost, nicméně nás zaujal a chceme mu dát šanci ve zbývající polovině sezony. Uvidíme, jak se jí chopí a zda dosud dobré výkony z přípravy převede i do soutěžních zápasů,“ vysvětluje trenér Viktorie Plzeň B Josef Parlásek.



Od nadcházející soboty do začátku jarní části ČFL, která startuje v polovině března, odehrají viktoriáni celkem osm přípravných duelů. „Máme to rozmanité, střetneme se s celky z druhé, třetí ligy a divize. Záměrně si vybíráme soupeře, s nimiž se nepotkáváme v soutěži. Volíme soupeře, kteří hrají i odlišným způsobem, aby si hráči vyzkoušeli různé způsoby hry, ať se jedná o hru do plné obrany, nebo naopak z defenzívy. Cílem je, aby se mladí kluci nadále rozvíjeli,“ má jasnou filozofii Josef Parlásek.

První herní prověrka. Přeštice doma přivítají béčko plzeňské Viktorie



První přípravný duel odehrají Plzeňané proti divizním Přešticím. „Trénujeme dvoufázově celou dobu. Kluci by měli být už zvyklí. Všechny tréninky neprobíhají jen na hřišti, ale jsou i v posilovně, nebo mají hráči nějaká kompenzační cvičení. Postupně chceme zátěž zvyšovat a uvidíme, jak se s tím popasují. To nám už ukáže právě první zápas proti Přešticím,“ dodává Parlásek.



Kádr B týmu: Brankáři: David Ivanič, Viktor Šulc. Obránci: Adam Čihák, Dominik Fišer, Martin Šimek, Matěj Šoul, Patrik Vacek, Tomáš Vach, Karel Žilák. Záložníci: Pavel Gaszczyk, Matyáš Kodýdek, Jan Kolerus, Adam Pešek, Alexandr Sojka. Útočníci: Robert Aubrecht, Tomáš Jedlička, Kryštof Krátký, Adam Kronus, Milan Krůta, Tadeáš Pospíšil, Filip Prokop, Adam Vrba.

Přípravné zápasy:

15. ledna: Přeštice – FCVP B (10:15, Přeštice), 22. ledna: Mladá Boleslav B – FCVP B (11:00, Mladá Boleslav), 1. února: Táborsko – FCVP B (11:00, Písek), 5. února: FCVP B – Mariánské Lázně (11:00, Luční), 12. února: FCVP B – Jablonec B (11:00, Luční), 19. února: FCVP B – Ústí nad Labem (12:30, Luční), 26. února: Čáslav – FCVP B (11:00, Blšany), 5. března: FCVP B – Zápy (12:00, Luční).

Slavia v divoké přestřelce zdolala Gorily