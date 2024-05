Fotbalisté rezervy plzeňské Viktorie napravili předchozí porážku v Králově Dvoře, když v domácím prostředí porazili Vltavín 3:1.

Fotbalisté béčka Plzně (na archivním snímku v červených dresech) si oradili s Vltavínem 3:1. | Foto: Deník/Martin Mangl

Branky v Luční ulici padaly až po změně stran. Nejprve se prosadil plzeňský Lörincz, který poslal odražený míč s přispěním teče do sítě hostujícího gólmana. Druhou branku vstřelil kapitán Viktorie Dominik Fišer, když bezpečně proměnil pokutový kop.

Třetí trefu obstaral střídající Nováček. Gólman Švorc si sice poradil se dvěma těžkými střelami, ale na třetí dorážku z blízkosti už nárok neměl. Vzápětí sice snížil po rychlé akci Sprinz, jenž si našel centrovaný balon z pravé strany, více toho ale už hosté nestihli.

„Hodnotím to pozitivně. Dobrý je výsledek, zároveň i předvedená hra. První poločas byl vyrovnaný. Měli jsme tam zajímavé akce, ale byli jsme málo nebezpeční. Soupeř se naopak dostal dvakrát do brejku, kdy nás podržel brankář Vlček. Ve druhém poločase bylo důležité, že jsme se dostali do vedení. Ten první gól byl zlomový. Zároveň jsme ještě další dva přidali. Takovou kaňkou bylo brzké snížení soupeře, to bychom si měli pohlídat. I tak to byl ale výborný týmový výkon, zároveň tam byli vidět i zajímavé individuality," těšilo trenéra béčka Viktorie Josefa Parláska.

FOTO: Zase výhra 3:0. Těší nás to, usmál se trenér fotbalistů Viktorie

Viktoria Plzeň B - Loko Vltavín 3:1

Poločas: 0:0. Branky: 55. Lörincz, 72. Fišer (pen.), 80. Nováček – 82. Sprinz. Rozhodčí: Toucha – Panský, Matyš. ŽK: Osmani, Maione, 56. Vaněk, 64. Tošnar (všichni Vltavín). Diváci: 180.

Sestava Viktorie Plzeň B: Vlček – Fišer, Paluska, Vacek, Doubek (65. Oravec), Novák, Planeta, Lörincz (83. Vach), Vrba (65. Nováček), Krůta (75. Kodýdek), Štauber (75. Falout).

Do fotbalového nebe odešel olympionik Miloš Herbst