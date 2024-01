„Byl to zápas, který měl výbornou úroveň. Mělo to intenzitu, slušné tempo. Utkání nenabídlo příliš šancí, protože obě mužstva se snažila aktivně napadat. Byl to spíše remízový zápas. Pro nás bylo důležité, že jsme mohli hrát aktivně a protočit hráče. Za sebou jsme měli týdenní soustředění. Utkání celkově splnilo to, co jsme od něj očekávali,“ hodnotil duel plzeňský kormidelník.

Ten může být prozatím spokojený i s průběhem zimní přípravy. Plzeňané mají úspěšně za sebou týdenní soustředění. „Trápila nás ze začátku zranění. Kluci se ale dávají postupně dohromady. Jinak jedeme podle plánu a hráči, co jsou zdraví, tak jsme s jejich přístupem k tréninku maximálně spokojení. Leden byl celkově náročný a jsem rád, že jsme ho dobře zvládli,“ těšilo Josefa Parláska.

Viktoria ukázala sílu i možnému soupeři v Konferenční lize

Z béčka Plzně odešel během ledna Pavel Hašek do Příbrami. Zkušeného stopera Adama Čiháka si pak vyhlídly třetiligové Domažlice. „Je to náš cíl, posouvat hráče do vyšší soutěže. Z toho mám vždycky radost, když některý z kluků dostane šanci hrát výš, ať ve druhé lize, nebo u nás v áčku,“ vysvětloval trenér Plzeňanů.Po odchodu Čiháka se plzeňský, už tak mladý, tým ještě více omladí.

Jak si poradí viktoriáni se ztrátou ostříleného obránce? „Až čas ukáže, zda to bude pro nás ztráta, případně zda někdo jiný převezme za něj tu vůdčí roli. Každopádně u nás to tak je, že se to hodně točí každý půlrok,“ řekl smířlivě čtyřicetiletý kouč.

Jak už bývá zvykem, rezerva Viktorie rozšířila svůj tým o několik nadějných hráčů z vlastního dorostu. „Někteří kluci jsou u nás zatím na takové přechodné období. Teprve uvidíme během přípravy, zda u nás zůstanou i nadále,“ prozradil Parlásek.

FOTO: Rapid zvládl po plesu rozstřílet Nepomuk

I během únoru čeká na viktoriány řada přípravných zápasových prověrek před startem jarní části ČFL.Postupně se utkají s pěti soupeři. Prvním na řadě je v sobotu druholigová Příbram, s níž se rezerva Plzně střetne od 11 hodin na umělé trávě v Luční ulici.Do startu druhé poloviny sezony třetí ligy zbývá ještě více než měsíc, přesto Josef Parlásek prozradil, jaké más týmem cíle.

„Chceme se prezentovat dobrou hrou. A především, aby se mladí hráči individuálně nadále posouvali a dostali zase třeba možnost si zahrát vyšší soutěž,“ dodal plzeňský trenér.

ON-LINE: Na dotazy čtenářů odpovídal obránce Viktorie Plzeň Robin Hranáč