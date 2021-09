„Panuje zklamání, že jsme nevyhráli. Celkově bych řekl, že to z naší strany bylo promarněné utkání. Měli jsme určitou převahu v zápase, hlavně od 60. minuty, kdy pak navíc později šel soupeři do oslabení. Naše koncovka nebo efektivita v poslední třetině hřiště je ale slabá, strašně málo střílíme. Pořád hledáme lepší varianty, takže chybí počet zakončení a větší přímočarost,“ řekl klubovému webu trenér Viktorie Plzeň B Josef Parlásek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.