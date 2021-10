„Panuje obrovské zklamání. Nicméně fotbal se rozhoduje v pokutovém území a tam jsme propadli. Z minima dostaneme góly a my naopak potřebujeme strašně šancí. Pokud se nezlepšíme v detailech a v proměňování šancí, budeme to mít složité,“ je si vědom trenér Plzně Josef Parlásek.

Na začátku druhé půle se po pěkné akci Vyšehradu prosadil z hranice vápna Matyáš Vojta. Domácí našli znovu poměrně rychle odpověď a opět to bylo s pomocí teče obránce soupeře. Tentokrát byla tečována střela Tomáše Jedličky mimo dosah gólmana Šulce.

Západočeši v zápase hned dvakrát prohrávali. Na gól vyšehradského Vandase stihl ještě v první půli zaregovat Miroslav Káčer, který využil pěkný pas Šimona Falty a i s přispěním teče obránce soupeře dostal balon do sítě.

Fotbalisté rezervy plzeňské Viktorie hned dvakrát dotáhli v utkání s Vyšehradem náskok soupeře, potřetí se jim to ale již nepovedlo. Prohráli tak potřetí v řadě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.