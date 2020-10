Oba týmy se v poslední době mohou pyšnit velice solidní sportovní formou. Chodové vyhráli pět zápasů v řadě včetně středeční vyhrocené dohrávky proti béčku Sparty (2:0) a aktuálně drží v ČFL třetí pozici. Viktoria je zatím druhá a letos v soutěžním utkání nebodovala pouze jednou, a to v Praze na Admiře.

Od blížícího se souboje se veřejností očekává vyrovnaná bitva, ve které bude rozhodovat lepší psychické rozpoložení a aktuální forma, což tak trochu potvrdil i trenér plzeňského béčka Pavel Fořt, jenž v minulosti dres zítřejšího soupeře oblékal.

„Oba týmy se velmi dobře znají. Myslím si, že až moc dobře, takže překvapit se vzájemně asi moc nemůžeme. Očekávám ofenzivní fotbal z obou stran, rozhodně to nebude žádný zanďour. V kádrech obou týmů jsou kvalitní hráči, takže i z tohoto pohledu si myslím, že to bude super zápas,“ míní trenér mladých viktoriánů. „Asi utkání rozhodnou maličkosti. To, kdo v danou chvíli prokáže větší kvalitu a bude mít štěstí na své straně,“ predikuje 37letý kouč s přezdívkou „Ford“.

Od svých svěřenců Fořt vyžaduje oproti poslednímu utkání proti Hostouni (domácí vítězství 2:0 – pozn. autora) větší bojovnost. „Způsob hry v Domažlicích určitě měnit nebudeme, ale musíme se zlepšit v nasazení. Proti Hostouni jsme hráli výborně úvodních patnáct minut, mohli jsme dát více než jednu branku. To se ale bohužel nestalo. Pak jsme naopak ubrali a to mi vadilo,“ svěřil se trenér Viktorie.

„Fotbal se hraje 90 minut, za jakéhokoliv stavu. Je pravda, že máme na kluky v klubu všeobecně vysoké nároky a nejde udržet strhující tempo po celou dobu zápasu, ale my chceme dominovat mnohem déle než jen 15 minut,“ vysvětluje plzeňský kormidelník, který v současnosti ještě sám aktivně hraje fotbal za Heřmanovu Huť, kde v roce 1989 nastartoval svou bohatou hráčskou kariéru, během níž mimo jiné oblékal dres pražské Slavie, ale okusil si také angažmá v zahraničí.