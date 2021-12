Petřínští drželi v úvodu se soupeřem krok, ale v koncovce se od začátku dařilo viktoriánům. V první části si vypracovali třígólový náskok. Po změně stran byla převaha béčka Plzně ještě více citelná. Domácí tým nakonec nasázel v Luční ulici Petřínu devět branek.

Basketbalisté Lokomotivy schytali od Slavie krutou lekci

„Jsem rád, že jsme nakonec mohli zápas sehrát. Vyzkoušeli jsme další hráče a zároveň po zranění nastoupili Adam Vrba, Saša Sojka a Adam Kronus. Celý půlrok nás trápí finální fáze, tentokrát se nám to ale vydařilo a padalo nám to tam. Dávali jsme pěkné branky,“ těšilo trenéra rezervy Plzně Josefa Parláska.

Z vysoké porážky si nedělali hlavu v táboře Petřína. „I přes výsledek to beru pozitivně, nelitujeme toho. Byla to taková hurá akce, domlouvali jsme to až v pátek. Šel opravdu hrát ten, kdo chtěl a měl čas. Paradoxně v první půli to bylo na šance vyrovnané, v koncovce však byli domácí efektivnější a vedli 3:0. Postupem času se projevovala větší kvalita mezi třetí ligou a prakticky A. třídou, když nastoupilo za nás i hodně hráčů z béčka,“ vysvětloval kouč Petřína Radek Vodrážka, jenž měl na zápas k dispozici pouze 14 hráčů.

Plzeň v malém fotbale znovu prohrála, nespasil ji ani Bezdička

„Lepili jsme to, neměli jsme v týmu ani jednoho čistokrevného obránce. Škoda, že jsme nedali nějaké branky, příležitosti jsme měli. Skóre by pak nevypadalo tak hrozivě,“ dodal Vodrážka.Petřín čeká aktuálně třítýdenní tréninková anabáze.

Rezerva Viktorie zakončí blok přípravných duelů o víkendu, kdy by se měla střetnout s béčkem Liberce.

Plzeň čeká svátek futsalu. Začíná Liga mistrů

Plzeň B – Petřín 9:1

Poločas: 3:0. Branky: Jedlička 3, Čerepkai 2, Gaszczyk, Pospíšil, Aubrecht, Janča – Šimáně.

Plzeň B: Mrózek – Šoul (61. Janča), Vach, Fišer, Žilák – Kolerus, Gaszczyk, Falout (77. Sojka) – Vrba (46. Aubrecht), Čerepkai (77. Kronus), Pospíšil (46. Jedlička).

Petřín: Hrabačka (Suchý) – Klich, Vinkler, Kohout, Ježek, Heller, Fikrle, Provod, Šimáně, Bílik, J. Vodrážka, Štefl. Střídali: Černický, Jílek, Kotěšovec.