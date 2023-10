Popáté v řadě bodovali fotbalisté třetiligové rezervy plzeňské Viktorie. Tým pod vedením trenéra Josefa Parláska rozhodl o svém vítězství 2:1 proti béčku Českých Budějovic na přelomu první a druhé půle. Na Krůtovu trefu ještě těsně před koncem přestávky odpověděl hostující Prášek, následně ale rozhodl v 52. minutě z penalty plzeňský Adam Vrba.

Viktoria Plzeň B (na archivním snímku ze zápasu s Robstavem) se po třech remízách dočkala tříbodového zisku, rezervu Českých Budějovic porazila 2:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Plzeňané se ujali vedení po obrovské chybě v českobudějovické obraně. Gólman Andrew si nerozuměl se svými spoluhráči, když jeden z jeho obránců poslal míč místo na svého gólmana na zcela volného Milana Krůtu, který jen lehce doklepl balon do sítě.

Hned vzápětí po rozehrávce se ale České Budějovice dočkaly srovnání. Jakoby ještě viktoriáni sami nevěřili, že jim soupeř tak lehce daroval první gól. Konkrétně šest rychlý a přesných přihrávek vedlo k úniku Martin Práška, který střelou přesně k tyči překonal gólmana Sváčka.

Poslední gólové slovo v utkání měla ale Plzeň. Lörinczův pokus na začátku druhého poločasu zastavil ve vápně jeden z hostujících obránců svoji rukou. Následnou penaltu chladnokrevně proměnil Adam Vrba, který poslal míč do prostředka branky.

V závěru ještě musel vyrážet nebezpečný Bečvářův pokus domácí Sváček, rezerva Viktorie si ale výhru už vzít nenechala.

„Jsem rád, že jsme po třech remízách naplno uspěli. Bylo to těžké utkání proti kvalitnímu soupeři a třech bodů si tak velmi vážíme, S výsledkem jsem byl spokojený, na hře je ještě co zlepšovat. Byly tam situace, které bychom měli řešit lépe, bylo tam spoustu nepřesností. Každopádně to bylo možná i tím, že Budějovice nebyly snadný soupeř. Převládá ale to, že jsme po třech remízách dokázali zvítězit,“ řekl trenér Viktorie B Josef Parlásek.

Viktoria B – České Budějovice B 2:1 (1:1)

Branky: 44. Krůta, 52. z penalty Vrba – 45. Prášek). Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:1. Diváci: 95. Sestava Plzně: Sváček – Fišer, Holík, Doubek (86. Vacek), Krůta (64. Hašek), Planeta, Vach (86. Chalupa), Falout, Vrba (73. Štauber), Nováček (73. Čihák), Lörincz.

