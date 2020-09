Oba borci, které od sebe dělí téměř 15 let, nastoupili v základní sestavě. Trapp, jenž ve Viktorii působil v letech 2006 až 2009 a 2011 až 2014, měl na paži dokonce kapitánskou pásku. Plzeňští nakonec díky pohledné akci zakončené pěknou brankou Hezoučkého a úspěšné penaltě Selnara porazili Hostouň 2:0.

V prvním poločase přitom hrstka příznivců včetně plzeňského kotlíku viděla vyrovnanou partii. Možná, že Hostouň byla na hřišti i o maličko lepším týmem. Středočeši častěji drželi míč na svých kopačkách a hrozili především po standardních situacích.

Ovšem i Viktorie byla nebezpečná, z první vážnější příležitosti dokonce skórovala. V 11. minutě po rychlém brejku uspěl v tváří v tvář brankáři Maříkovi Hezoučký. Navýšit vedení Západočechů mohl po půlhodině hry Selnar, avšak Mařík jeho dobře mířený pokus levou nohou reflexivně vykopl do bezpečného prostoru.

Zdroj: David Koranda

Ve druhém dějství byla k vidění i nadále vyrovnaná partie, ovšem na šancích oba týmy výrazně ubraly. Hostouňští dokonce úplně. V 76. minutě pískl hlavní rozhodčí Vojtěch Severýn trošku přísnou penaltu, kterou bezpečně proměnil Selnar, a bylo to už o dva góly.

Viktoria v závěru držela míč daleko od své branky a nakonec vítězství uhájila. Mrzet ji nakonec nemusely ani dva nepřesné pokusy střídajícího Tomáše Kepla. Plzeň se tak díky vítězství udržela v neúplné tabulce na druhém místě. Bod za béčkem pražské Sparty, které má však středeční zápas v Domažlicích k dobru.

„My jsme v prvních deseti minutách předváděli to, co jsme chtěli, vedli 1:0, ale pak nám to trochu svázalo nohy. Na tempu jsme ubrali a nedokázali se do něj dostat zpět,“ říkal trenér mladých fotbalistů Plzně Pavel Fořt.

„Pořád jsme však alespoň měli šance, nicméně ty jsme po technické stránce nevyřešili úplně nejlépe. Soupeř byl nebezpečný, měl hodně standardek, ale šance neproměňoval. Ustáli jsme to a pak navýšili na 2:0 z penalty,“ pokračoval v hodnocení.

I přes výhru Fořt tvrdil, že je stále na čem pracovat. „To je, s výsledkem panuje spokojenost, ale s hrou nikoliv. Hlavně nasazení hráčů a tempo mě zklamalo,“ dodal Fořt poněkud rozpačitě.

Viktoria Plzeň B - Hostouň 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 11. Hezoučký, 76. Selnar z penalty. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 1:4. Diváci: 49. Sestava Viktorie Plzeň B: Bleha – Hranáč, Míka, Hezoučký (60. Kepl), Petr (88. Taleski), Selnar (84. Václavík), Žilák, Kodýdek, Krátký (84. B. Havel), Pešek (76. Řezáč), Koželuh. Trenér: Pavel Fořt.