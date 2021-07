K postupu do čtvrtfinále fotbalistům zcela jistě pomohla (kromě vlastních kvalit) i naplněná Puskás Aréna v maďarské Budapešti, kam národní tým přijely podpořit tisíce lidí. Mezi nimi nechyběl ani kapitán fotbalového Nýrska Tomáš György, jenž ve chvíli, kdy bylo jasno, neváhal, přemluvil kamarády a s nejkrásnějším dresem a jemu typickou dobrou náladou nabral směr Budapešť.

„Nad tím, že bych rád jel na osmifinále do Budapešti, jsem začal uvažovat už někdy ve středu (23. června – pozn. autora), kdy už bylo jasné, kde a kdy budou naši fotbalisté osmifinále hrát. Říkal jsem si, kdy jindy a kam jinam na reprezentaci vyrazit, než teď do Budapeště. Budapešť je navíc krásné město. Všechno tedy hrálo pro to, abych vyrazil,“ sdělil Deníku Tomáš György, jenž ale do hlavního města Maďarska nejel sám.

Zdroj: facebook Tomáše Györgyho

„Oslovil jsem kamaráda. Ten měl sice původně jiné plány, ale kvůli fotbalu je posunul. Pak se přidali další dva kamarádi a sestava byla na světě,“ usmíval se György a podotkl, že výlet na fotbalový mač byl tak trochu i menším školním srazem. „Shodou okolností se mnou jeli spolužáci ze základky,“ vysvětlil.

V Nýrsku kreativní špílmachr, který sám nejpopulárnější sport světa hraje už od svých pěti let, se na osmifinálovou bitvu s favorizovaným Nizozemskem v čele s Depayem nebo kapitánem Wijnaldumem těšil jako malý kluk.

Zároveň ale kvůli covidu vůbec netušil, co jej v devátém největším městě Evropské unie čeká. „To musím přiznat. Jelikož v podstatě nevytáhnu paty ze Šumavy, vůbec jsem nevěděl, co nás čeká a jak to teď ve velkých městech chodí,“ přiznal.

„Když to ale shrnu: kromě městské dopravy, kde jsme respirátor nosili, jsem si po celou dobu v Budapešti na covid ani nevzpomněl. Být opět na plném stadionu bez jakýchkoliv omezení? I to bylo jedno z lákadel. Byl to skvělý pocit,“ rozplýval se.

Zdroj: facebook Tomáše Györgyho

Samotný zápas ho nadchl. Na hřišti i v hledišti. Češi podali famózní výkon, postoupili a v natřískané Puskás Aréně se slavilo.

„Když jsme vylezli ze stadionu, nechápavě jsme se na sebe s klukama dívali a ptali se sami sebe, co se tam teď vlastně stalo. Bylo to cítit už před zápasem, kdy se fandilo na ulici nebo v metru. Od vstupu na stadion to byla jedna velká euforie. V našem okolí nikdo neseděl na svém místě, všichni stáli a fandili. Navíc panovala neskutečně přátelská atmosféra. Bylo to skvělé,“ liboval si.

Tomáše Györgyho výhra nad výběrem tulipánů až tolik nepřekvapila. Věřil, že český tým může uspět. A on po senzačním představení vážně uspěl.

„Vždycky věřím. Styděl bych se, kdybych jel někam fandit s předem poraženeckou náladou. To není můj styl a nechápu lidi, kteří to takhle mají. Vždycky jsem toužil tam s těma klukama hrát a reprezentovat, takže vím, kolik úsilí tomu všichni obětovali, aby se tam dostali, a proto mají moje uznání a mojí nekonečnou podporu,“ říká.

Teď už se těší na sobotní čtvrtfinálový duel s Dánskem, který hostí ázerbájdžánské Baku. „Kdyby mi někdo před Eurem řekl, že v této fázi turnaje budeme hrát s Dány, bral bych to všemi deseti. Samozřejmě, že Seveřané nebudou špatní, my ale budeme lepší a vyhrajeme,“ má jasno.

Zatímco vyrazit na fotbal do Budapešti neváhal ani minutu, do 3000 km vzdáleného Baku neletěl. „I když jsem velký fanoušek, vůbec jsem nad tím, že bych letěl do Ázerbájdžánu, nepřemýšlel. Když pominu předem naplánovanou dovolenou, absolutně se tato destinace vymyká mému chápání. To, že hrajeme s Dány zrovna tam, je obrovská škoda. Zvlášť, když jsem v Budapešti na vlastní kůži pocítil, co to může přinést člověku za zážitek,“ dodal.