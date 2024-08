Bělá nad Radbuzou je vlastně na hranici chráněné krajinné oblasti. A tam máte nedaleko Pleš, bývalou zaniklou obec, Čerchov, což je vlastně nejvyšší bod Českého lesa. Co vy jako starosta nebo jako obec Bělá nad Radbuzou děláte pro rozvoj cestovního ruchu směrem do pohraniční oblasti?

Tak město Bělá je opravdu v srdci Českého lesa. Ano, je to jakási nástupní brána do centrální části Českého lesa. Bělá už dlouhodobě podporuje Český les a jeho rozvoj turistiky. Už třeba jenom tím, že zhruba před deseti lety jsme iniciovali vznik autobusové linky, která z Plzně k nám do Bělé přes Hostouň, Poběžovice vozí cyklisty.

Hostem dalšího dílu podcastu Deníku Ze západu byl Libor Picka, radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a také starosta Bělé nad Radbuzou.

Než zmíním další projekt, tak si dovolím takovou osobní otázku, protože my dva jsme z generace, kdy v osmnácti letech nebo krátce po dovršení osmnáctého roku jsme museli nastoupit základní vojenskou službu. Kde jste sloužil?

Já jsem sloužil omylem socialistického zřízení na státní hranici. Jsem původem z Jihlavy a povolali mě na ochranu státní hranice do Domažlic.

Ten projekt se jmenuje Když jsem já, sloužíval… a když jsem já sloužil, jsem si dovolil tady přinést lopatku a dýmovnici, kterou používali ženisté. Lopatka už utrpěla za tu dobu své, je přebílena na bílou barvu. Nicméně jako rekvizita nám to poslouží. Vy zvete vojáky, kteří tady sloužili na západě Čech v kasárnách Československé lidové armády? Tehdy se tomu tak říkalo.

Jako radní, ale i jako starosta a propagátor Českého lesa, jsem se účastnil různých veletrhů, také mimo jiné třeba v Bratislavě, v Ostravě, v Brně. A to jsou přesně ty lokace, odkud mladí muži odcházeli sem k nám. A trávili tady rok nebo dva roky života. Projekt neoslavuje vojenství nebo Československou lidovou armádu. Je to prostě projekt, který konstatuje: přijďte se podívat na to, co z těch míst dokázal udělat buď čas, anebo lidé. Některé objekty definitivně zanikly. Pohltil je čas. Nebo jako třeba Domažlice na buzerplacu, omluvte mě za ten výraz, ale tak se používalo, stojí mateřská školka, ve Stříbře stojí firmy. Ti muži, co tu sloužili jako vojáci, sem jezdí. Dneska už jsou to pánové třeba v letech. Krom na ta původní místa své služby se pak podívají i jinam do Stříbra, Chodové Plané, Plané, Bělé, Domažlic, Klatov.

