Helena Mařanová z Plzeň TURISMUS byla naším hostem podcastu Deníku Ze západu, kde nám prozradila i svá oblíbená tajná místa. Odkud je nejkrásnější pohled na Plzeň, kam vzít děti o nadcházející turistické sezóně, jaké se chystají akce nejen na léto nebo kam v Plzni za unikátnostmi či atrakcemi? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v našem novém podcastu.

Helena Mařanová z Plzeň TURISMUS byla naším hostem podcastu Deníku Ze západu, kde nám prozradila i svá oblíbená tajná místa. | Video: Antonín Hříbal

Z jakého místa je nejkrásnější pohled na Plzeň?

Nejkrásnější pohled na Plzeň a okolí je z plzeňské věže. Kdykoliv za mnou někdo přijede, ať už z Česka nebo z daleka, vždy je donutím vystoupat 299 schodů na věž, aby měli Plzeň jako na dlani. Je tam vidět katedrála, synagoga, pivovar, fotbalová Viktorka, lesy a rozhledny. Můžete si pak naplánovat, kam půjdete dál.

Kolikrát jste byla na té věži? Vedete si statistiku?

Statistiku si nevedu, ale byla jsem tam určitě stokrát. Jednou jsem tam byla s fotografem na východ slunce pro unikátní záběry. Ale běžně tam chodím několikrát ročně, minimálně desetkrát.

Představte našim divákům a posluchačům vaši organizaci Plzeň TURISMUS.

Turistická sezóna v podcastu Deníku Ze Západu: Objevte skryté klenoty PlzeňskaZdroj: Deník/Antonín HříbalPlzeň Turismus je městská příspěvková organizace, která řídí cestovní ruch v Plzni. Snažíme se lákat turisty z Česka i ze zahraničí a propojovat partnery v destinaci. Spolupracujeme s hotely, provozovateli turistických cílů, restauratéry a dalšími aktéry. Jsme zastřešující organizace pro cestovní ruch a máme pod sebou dvě pobočky turistického informačního centra. Jedno je na náměstí Republiky vedle radnice a druhé u hlavního nádraží. Prodáváme suvenýry, poskytujeme informace, mapy a brožury. Nikdo nemůže odejít s odpovědí "nevím". Máme tým průvodců a snažíme se nabídnout Plzeň v nejlepším světle.

Jaké novinky nabízíte pro letošní sezonu?

Pro letošní rok je novinkou vlastně už jenom příjezd do Plzně. Protože když se podíváte na to, jakým způsobem byla zrekonstruovaná hlavní budova plzeňského nádraží, tak člověk, který do Plzně přijede, tak už to na něj dýchne úplně jiným dojmem, než tomu bylo před pár lety. Ta budova je opravdu nádherná. Jinak co se týče nových míst, které lidé mohou navštívit, tak nedávno se otevřelo Národopisné muzeum po velké rekonstrukci. Určitě bych pozvala do nově otevřeného Depo Moto Art, což je vlastně expozice automobilových i motocyklových veteránů. V současné době je zde výstava českého křišťálu ve spolupráci s firmou Moser, takže si myslím, že to je určitě něco, co stojí za vidění.

Jaké akce čekají na Plzeňané, ale taky hlavně na návštěvníky Plzně?

Plzeňské Divadlo Josefa Kajetána Tyla chystá velkolepou open air show Noc s operou. A letos, právě proto, že je rok české hudby a připomínáme si české skladatele, tak by to měla být Libuše. A myslím si, že je to záležitost, která bude bavit nejenom milovníky opery, ale i lidi, kteří se rádi dívají na velkolepé show, mají rádi dobrou hudbu. Troufám si říci, že téměř se stovkami účastníků na jevišti bude zážitek, na který jen tak nezapomenou. A na konci léta úplně je to potom Busking fest, kdy procházíte Plzní a potkáváte pouliční umělce. Vlastně se můžete nechat úplně vtáhnout. To já mám při cestování úplně nejradši, že se prostě někde pohybujete a tamhle hraje hudebník, tamhle je divadlo, tamhle jsou kejklíři. A Plzeň v létě, vlastně těmi i menšími akcemi žije. I když samozřejmě velké festivaly se tu konají taky. Ale mě baví, když vždycky město nabídne i něco menšího, co lidi překvapí, co úplně nečekají.

Kam vzít do Plzně děti?

No samozřejmě, pokud míříte do Plzně nebo jste z Plzně a okolí, tak byste měli vyrazit do plzeňské zoo, která má největší počet druhů vůbec v Česku ze všech zoologických zahrad. Nově teď máme šimpanzí mládě, takže určitě všichni, kdo mají rádi mláďátka, se musí jít podívat na malého šimpanze. Naše zoo je unikátní i tím, že je propojená s botanickou zahradou, takže si tam na své přijdou i milovníci květin. No a pokud byste toho měli v zoo málo, tak můžete navštívit hned sousední Dinopark, kam se dostanete i za zvýhodněné vstupné. A to už je potom opravdu výlet na celý den a myslím si, že všichni večer padnou do postele unaveni tím, co všechno zažili. Když je špatné počasí, tak bych určitě pozvala do Techmanie, vědeckotechnického centra v halách bývalé Škodovky. Vlastně je to jediná část Škodovky, která je veřejně přístupná, jinak se tam není možné dostat. A tam je spousta interaktivních exponátů, kde si děti můžou všechno vyzkoušet a zjistit, že věda a technika není nic složitého, ale že to může být i zábava. Určitě bych ještě pozvala do DEPO2015, což je prostor, kde kdysi parkovaly trolejbusy, autobusy, ale dnes je z toho kulturní centrum. A tady mají nově výstavu Cesta kolem světa, která je ve formě takové až skoro únikové hry, si projdete několik stanovišť, vypustíte nějakou záhadu a projdete se vlastně po celém světě přes Benátky, Himaláje, Afriku. Je to krásně scénicky udělaná výstava pro celou rodinu.

Jaká jsou vaše tajná oblíbená místa?

Já se ráda chodím koupat do řek. A třeba plovárna v Hradišti, to je taková moje velká srdcovka. Protože my v Plzni máme samozřejmě Bolevec, rybníky, ale plovárna v Hradišti, to je místo, kde voda pořád teče. Je tam příjemné i občerstvení, hřiště pro děti, dá se tam dojet na kole. Tak to je takové příjemné jako místo, kde si od toho města dokážeme odpočinout. A pak jsou to samozřejmě sady, parky, kterých je jako v Plzni taky spoustu. Určitě ten okruh kolem náměstí a někde si tam sednout na kafíčko a jen tak se koukat do přírody, do zeleně…