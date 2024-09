Dnešním hostem podcastu Deníku Ze západu byla ředitelka kanceláře RE/MAX InterCora Ivana Hajšmanová. V našem rozhovoru jsme hovořili například i o tom, že zajímavou práci realitního makléře může dělat skoro každý. „Důležité je mít v podstatě rád lidi, komunikovat a umět dobře naslouchat. Být aspoň trošku empatický. A to ostatní zájemce vlastně naučíme sami,“ říká Ivana Hajšmanová. Podívejte se, poslechněte si náš podcast Ze západu.

„Náš vztah je v podstatě partnerský. Nemáme žádné zaměstnance. Všichni naši makléři pracují sami na sebe a kancelář jim poskytuje zázemí, mají odkud pracovat a můžou využívat veškeré vybavení kanceláře jako takové,“ popisuje ředitelka kanceláře RE/MAX InterCora a poukazuje, že zájemci o spolupráci se nemusí obávat.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Dnešním hostem podcastu Deníku Ze západu byla ředitelka kanceláře RE/MAX InterCora Ivana Hajšmanová.„Kromě opravdu těžkých introvertů může činnost realitního makléře vlastně vykonávat skutečně každý. Důležité je mít v podstatě rád lidi, komunikovat a umět dobře naslouchat. Být aspoň trošku empatický. Vše ostatní zájemce naučíme, máme skvěle propracovaný systém vzdělávání, takže už na samém začátku naučíme člověka základy, které by měl vědět a znát, aby skutečně byl profesionálem. A pak už to záleží samozřejmě na něm, jakým způsobem se chce dál vzdělávat. Máme spoustu dalších možností vzdělávat se, ať už to jsou různé webináře a podobně. Školení dneska už jde moderní formou, což znamená, že nikam nemusíme dojíždět, ale všechno můžeme řešit online.“

Říká se, že člověk pozná obchodníka podle podání ruky. Je to i dnes pravda? Co musí zájemce udělat a splňovat, aby se stal úspěšným makléřem? Co realitní kanceláře dělá pro nováčky? Sledujte náš podcast Deníku Ze západu.