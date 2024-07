„Když jsem byla hodně maličká, chtěla jsem být princezna. Samozřejmě jako každá holčička. Pak jsem chtěla být módní návrhářka. To mě přešlo ve chvíli, kdy jsem zjistila, že nepřišiju ani knoflík. Takže jsem to vzdala. A následně jsem zakotvila mezi automechaniky…“ vypráví výtvarnice Elaine Lóre a dodává, že tvůrčí činnosti se věnuje celý život, ale posledních patnáct let velice aktivně. close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Noční tvorba a sociální fobie. Elaine Lóre odhaluje svůj barevný svět Kolem osmnácti, devatenácti let zatoužila zkusit si malbu na plátno, ale tenkrát to bylo pro ni finančně nedostupné, protože dostudovala a neměla práci. V té době namalovala první veliký obraz, a to na prostěradlo po babičce. „No, vlastně ještě ke všemu to nebylo napnuté, takže ta barva se vsakovala a nedržela na plátně pořádně. A byly to tempery, ne akryl, když si to teď vybavím.“

