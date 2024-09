Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku ze Západu. Naším dnešním hostem byl poslanec, stínový ministr zdravotnictví, lékař a lídr kandidátky ANO 2011 do krajských voleb Kamal Farhan. Hovořili jsme s ním o tom, s jakými cíli do voleb jde, co by rád změnil v oblasti zdravotnictví, co považuje za největší slabinu nebo největší sílu Plzeňského kraje nebo jak vlastně jako lékař vnímá současnou situaci ve zdravotnictví.

Politická inzerce

Jaké jsou hlavní priority, se kterými do voleb jdete?

Já bych to shrnul tak, že moje hlavní priorita je, aby se zlepšila atmosféra a pod to se dá skrýt cokoliv. Ale samozřejmě pokud bych to měl nějak více rozvést, tak určitě je to zdravotnictví, školství, doprava a sociální oblast.

Co byste chtěl změnit ve zdravotnictví?

Chtěli bychom určitě v rámci zajistit dostatek zdravotních sester a lékařů. Máme pro to připraven už dotační program pro studenty, aby vlastně jsme zajistili v našem regionu dostatek lékařů. Máme připravený program tzv. senior taxi, aby starší občané se lépe dostali k lékaři, lépe dostali ke svým do zdravotnického zařízení a vlastně za zvýhodněný tarif. Další věci jsou samozřejmě potom rekonstrukce nemocnic, stavba urgentních příjmů. Ty urgentní příjmy už jsou dávno připraveny.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Kamal Farhan: Chci zlepšit atmosféru v kraji. Zdravotnictví je prioritou

Jak byste Vaše dosavadní zkušenosti využil v případě úspěchu ve volbách?

Tak já jsem si prošel de facto třemi takovými životními oblastmi, to znamená, pracoval jsem jako lékař na interně ve Stodě, což je Plzeň jih. Pracoval jsem jako záchranář, to znamená jako lékař rychlé záchranné pomoci a pracoval jsem jako manažer. Já se ani jako politik víceméně necítím, takže ta zkušenost z mého pohledu, co bych nejvíc využíval, by byla asi manažerská. Na druhou stranu mám jako jsem orientovaný na výsledek. Chci, abychom když si něco umane, tak toho chci dosáhnout. Samozřejmě. A to si myslím, že je hlavní moje deviza, taková ta urputnost a tah na branku.

Co pro vás znamená být součástí stínové vlády jako stínový ministr zdravotnictví?

Určitě je to taková komplexnost. Je to, je to možnost. Možnost komunikovat s kolegy. Je to i o tom se poradit, protože ne člověk vždycky všechno ví, takže mám možnost s nimi komunikovat, radit se. Vnímat politiku jako nějaký uzavřený systém.

Další podcasty Deníku Ze západu najdte ZDE>>>

Čeho byste chtěl v případě úspěchu ve volbách dosáhnout?

Chtěl bych dosáhnout toho, aby byla lepší atmosféra, abychom měli přívětivý kraj. Tady nebudu konkrétní, že chci dosáhnout, abychom měli senior taxi a abychom měli 250 lůžek pro seniory navíc a postavili urgentní příjmy. Já si myslím, že to jsou ty podmínky pro to, aby ta atmosféra byla lepší, aby se zde lépe žilo. A jak už jsem řekl, občany, ani mě vlastně nemusí zajímat, kolik to stojí.

Co je podle Kamala Farhana největší slabina a síla Plzeňského kraje nebo co pro něj znamená být součástí stínové vlády jako stínový ministr zdravotnictví uslyšíte v tomto podcastu.

Politická inzerce