Lucie Bukovjanová 29. 7. 2024

Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku ze západu. Cílem je přinášet rozhovory se zajímavými lidmi. Dnešním hostem byl bezpečnostní expert, bývalý náměstek policejního prezidenta a bývalý ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a nyní i nezávislý kandidát za Sociální demokracii do Zastupitelstva Plzeňského kraje, pan Jaroslav Vild. Ptali jsme se ho na to, co ho po úspěšné a letité kariéře policisty přivedlo ke kandidatuře do krajských voleb, dále na situaci v oblasti bezpečnosti, ale i na to, jak by své dosavadní zkušenosti využil ve vedení Plzeňského kraje.