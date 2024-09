Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku ze západu. Cílem je přinášet rozhovory se zajímavými lidmi. Dnešním hostem byl kandidát na hejtmana a lídr kandidátky ODS a TOP 09 do krajských voleb a řadu let byl místostarostou města Rokycany, Jan Šašek. Hovořili jsme s ním o tom, jak se k politice dostal, jak sestavovali kandidátku, jaké jsou jeho hlavní priority, se kterými do voleb jde nebo o tom, co vlastně motto „Máme na víc“ znamená.

Vy jste už při studiu vysoké školy čerpal zkušenosti z veřejného sektoru a z veřejné správy. Jak jste se vlastně k politice vůbec dostal?

Řekl bych, že asi když to zpětně člověk hodnotí, tak to bylo přirozenou cestou. Moji rodiče po konci komunistické totality, kdy tady přišla opět svoboda, začali podnikat a zejména tatínek byl hodně akční, aktivní, rozjížděl obchodní centrum a sledoval politiku. Takže pro mě to bylo přirozené. Když mi bylo osmnáct - devatenáct, tak jsem se rozhodl do politiky zapojit aktivněji. Vstoupil jsem do ODS a to proto, že člověk s některými věcmi zkrátka nesouhlasil. Spoustu věcí jsem chtěl měnit v té době a přišlo mi, že skrze politickou stranu je to nejpřirozenější. Takže jsem vstoupil do ODS.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Jan Šašek: Máme na víc. Kandidát na hejtmana věří v potenciál Plzeňského kraje

Jak na Váš vstup do politiky reagovalo vaše okolí, vaše rodina? Protože ne každý člověk je nakloněný politice.

Taťka by asi byl rád. On v té době bohužel už nežil. Zemřel několik dní před mými patnáctým narozeninami, takže v devatenácti letech už bohužel nebyl na světě. Naopak mamka si myslím, že úplně nadšená tolik nebyla. Tady možná platí to, jak se říká, že maminky vidí za ten druhý rok. Tak v tom možná viděla i určitá úskalí, která potom jako jsou s tím spojená.

Počítáte s tím, že v případě úspěchu na vás bude vyvíjený větší tlak a budete mít opravdu o hodně víc povinností?

Já se přiznám, že jsem na povinnosti zvyklý i na určitý tlak, který je s veřejnou aktivitou spojený. Já jsem, jak už jste zmiňovala, osm let byl místostarostou města Rokycany, což byla strašně zajímavá práce. Strašně velká zkušenost. Já jsem za to velmi vděčný. Měl jsem na starosti velké rozsáhlé projekty, oblast investic, takže přípravu velkých rekonstrukcí konkrétních silnic a dalších věcí. Jsem připraven znovu zažít podobný časový zápřah a možná i ten tlak, o kterém mluvíte. Nebojím se toho.

Jaké jsou vaše hlavní priority, se kterými do voleb jdete?

My jako ODS a TOP 09 máme komplexní volební program, kterým reagujeme na celou škálu problémů. Jako prioritní vnímáme oblast zdravotnictví. Jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba více investovat do našich nemocnic, do jejich modernizace. Druhou oblastí je určitě oblast dopravy, kde chceme investovat daleko více do oprav krajských silnic, silnic, ale i třeba mostů, které jsou často v havarijním nebo nevyhovujícím stavu. Tady máme závazek, že bychom rádi až jednu miliardu korun z rozpočtu kraje ročně investovali do silnic. Třetí oblastí je vzdělávání, která je jednou z našich prioritních. A čtvrtou tou prioritní oblastí je oblast bezpečnosti, kdy vnímáme, že lidé se dneska v mnohých lokalitách v Plzeňském kraji bojí jít třeba večer sami. Je to reakce samozřejmě na množství agenturních pracovníků, které v regionu jsou. Takže i oblast bezpečnosti je jednou z našich priorit.

Více o jednotlivých oblastech, kterým se ODS a TOP 09 chtějí věnovat, co jejich motto „Máme na víc“ znamená a mnohem víc uslyšíte v tomto podcastu.